Poţi să faci orice, trebuie doar să fii dispus să faci

Inițiativa pentru tineri a Societății Antroposofice din România, prin tânăra actriţă constănţeană Ștefania Suciu, a iniţiat în weekend o întâlnire cu tinerii din Oradea la Select Cafe din campusul Universităţii din Oradea. Inițiativa pentru Tineri își propune să fie un spațiu pentru întâlnire autentică a tinerilor cu ei înșiși și de explorare a propriilor idealuri, aceaste întâlniri având ca scop crearea unui context în care tinerii să poată discuta și împărtăși pe diverse teme relevante pentru viitorul lor.

La întâlnire au răspuns câţiva studenţi: John – anul II Automatică, Diana, anul IV – Sisteme Electrice, Alex – anul IV Automatică, Sorin – student Automatică, Dafina – anul II Grafică, Bogdan – anul IV Electromecanică, Saya – Automatică, Alexandru – anul II Automatică, Filip Barabas – preşedintele Asociaţiei de Responsabilizare şi Dezvoltare a Tineretului (ARDT) Oradea şi Camila – voluntar ARDT. Ştefania a moderat discuţiile, precizând de la început că a dorit să cunoască oameni noi pentru a vedea ce ar putea construi împreună. „Plecăm de la nevoile tinerilor, ca apoi să creştem. Ideea este de a crea un mediu în care oamenii să vină cu încredere, să se simtă liberi”, spune actriţa.

Probleme

Mai întâi s-au identificat problemele cu care se confruntă tinerii, cei prezenţi luând pe rând cuvântul. Au punctat faptul că sunt puţini cei care vorbesc liber şi direct, că sunt rari oamenii care nu îşi impun limite şi se lasă să se exprime liber. Sunt deranjaţi de faptul că lumea te judecă după aparenţe, fără a încerca mai apoi să aprofundeze. Un alt minus identificat a fost lipsa de informare a tinerilor şi faptul că aceştia trebuie să lupte cu mentalităţi învechite. Au punctat faptul că oamenii nu mai ies să socializeze ca înainte, că tinerii nu se mai ştiu distra în grup şi cu bani puţini, că lumea nu mai ştie să aprecieze arta, frumosul. Fiind foarte mulţi tineri introvertiţi, acestora le este greu să iasă din zona de confort, să experimenteze. În plus, le este greu să lupte cu teama de ridicol, pentru a da frâu liber exprimării.

Cum ar trebui să fie

Studenţii îşi doresc ca în rândul tinerilor să fie mai puţină frustrare, mai puţină violenţă verbală, să încerce să fie mai curioşi, mai deschişi. Şi, foarte important, tinerii să se orienteze în tot ceea ce fac după abilităţile pe care le au, nu după ce îşi doresc părinţii să devină. Un bun exemplu a fost cel al lui Saya, care s-a născut în Congo, dar a trăit mulţi ani şi în Franţa. „În liceu, tata mi-a zis să mă fac economist, altfel nu îmi plăteşte facultatea. Am muncit şi mi-am plătit eu studiile, 5.600 euro/an, ca să fac ceea ce îmi doream: calculatoare. Am vrut apoi încă o facultate, ca să aprofundez, şi m-am înscris aici, la Automatică. Tot pe munca mea, mă susţin financiar singur. Mulţi părinţi nu îi ascultă pe copii ce îşi doresc. De ce mergi acolo la facultate? Am auzit că meseria asta se plăteşte bine, aşa mi-au spus părinţii. Eu cred că suporţi greutăţile mai uşor atunci când faci ceea ce îţi doreşti, atunci când îţi împlineşti visul”, spune Saya. Oarecum în aceeaşi situaţie a fost şi Filip Barabas, motiv pentru care a pornit ARDT, unul dintre proiectele asociaţiei fiind programul educațional „Școala de Vară: Orientarea și Gestiunea Carierei”, ajuns la ediția a 6-a, care în acest an se va derula în perioada 14-27 iulie.

Ce se poate face

Tinerii prezenţi la întâlnire îşi doresc întâlniri săptămânale în care să socializeze, să discute. Îşi doresc să se organizeze evenimente diverse, să existe un spaţiu de recreere în campus, pentru că acum este mult spaţiu nefolosit, să fie party-uri tematice, parc cu hamace, schimb de cărţi. E important să te înconjuri de oameni de calitate, să faci ceea ce îţi place şi să nu gândeşti din start că finalitatea sunt banii. E nevoie de un cadru în care să li se dea ocazia tinerilor să se descopere pe ei înşişi, plecând de la lucruri simple. „Se poate face orice, trebuie doar să fii dispus să faci”, spune Ştefania. Un exemplu pentru toţi este florarul Marius Sabău, care a reuşit să facă din Parcul Libertăţii un spaţiu al frumosului, al muzicii. E nevoie de deschiderea de a oferi fără să ceri nimic în schimb. Să treci de la „eu nu pot” la „cum să fac să fie?”

Plecând de la toate aceste discuţii, ideea a fost că se pot face multe lucruri, cu efort minim, pentru a crea o comunitate frumoasă, deschisă. Aşa încât primul pas concret pe care îl va face micul grup creat va fi o întâlnire în Parcul Libertăţii, în care să existe discuţii libere cu oamenii, pentru a vedea ce îşi doresc ei de la comunitate, ce se poate face, ce idei au. Când se va întâmpla asta? Vineri, 5 iulie, ora 17:00, în Parcul Libertăţii. Fiecare se poate alătura micii comunităţi pentru a face lucruri frumoase în oraşul în care trăim.