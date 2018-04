Povestea invenției panourilor radiante: de la Formula 1, MotoGP și Superbike la sisteme de încălzire electrice

Începuturile datează din anul 2002, când munca noastră era în colaborarea cu branduri italienești de renume, din industria confecțiilor.

Momentul care a schimbat cursul profesiei noastre a fost atunci când ni s-a cerut să fabricăm huse pentru cauciucuri, din partea unui client din Italia. Deoarece la momentul respectiv nu aveam foarte multe cunoștințe despre domeniu, am luat treptat pașii și am învățat despre fibra de carbon. Următorul pas, cel decisiv pentru ce avea să devină invenția noastră, a fost să găsim o soluție pentru o conexiune stabila in exploatare între carbon și cupru.

După munca depusă, am brevetat invenția, dar țelurile noastre nu s-au oprit aici. Ne place să credem că visele devin realitate, așa că ne-am urmat visul care părea prea mare pentru noi: Cum ar fi să mergem la cel mai important jucător din F1 la vremea respectivă, cu soluția de încălzire a anvelopelor care trata mai bine compoziția cauciucului?

Din fericire, am primit o adresa de email de la departamentul de cercetare-dezvoltare al respectivului constructor.

Gino, cel care a îmbrățișat și a dezvoltat toate aceste soluții, a scris un email prin care îi informa că avem o soluție care tratează mai bine compoziția cauciucului și avem și modalitatea prin care să încălzim uniform chiar și pe muchie respectivele cauciucuri.

Spre marea noastră surprindere și emoție, am primit răspuns: că sunt dispuși să ne primească, să facem teste. Zis și făcut. Am ajuns la Maranello, într-un soi de muzeu viu, în care erau toate monoposturile care participaseră la competițiile F1 din ultimi cca. 30/40 de ani, toate fiind funcționale. Competiția se adresează „clienților de lux”. Oameni care, din hobby, își cumpără un monopost și fac curse de amatori în Maranello.

Am început să producem huse termice pentru roțile monoposturilor participante la aceste curse. Am fost primiti să facem teste pentru Formula 1, pe vremea când piloți în marea competiție erau încă Schumacher si Barrichello.



După marele premiu din Brazilia ne-au invitat să testăm în paralel seturile de încălzitoare pe care le foloseau deja și cele produse de noi și le-au comparat.

La sfârșitul testelor curba de încălzire a cauciucului, în cazul huselor cu rezistențe metalice – pe care ei le foloseau – era mai abruptă și în timp, mai lungă. Curba de încălzire în cazul huselor cu rezistență din fibră de carbon era mult mai potrivită, era mai blândă și mai rapidă.

S-a evidențiat atunci un prim avantaj: anume că husele realizate de noi cu rezistențe din fibră de carbon, erau mult mai puțin stresante pentru cauciucuri. Dar întrebarea pe care ne-au adresat-o intrigați și ei a fost: cum se poate ca într-un timp mai scurt cauciucul să fie încălzit la aceeași temperatură, dar cu o putere totală mai mică cu 40 % în cazul fibrei de carbon față de rezistențele „tradiționale”.

Acesta a fost momentul de inflexiune pentru business-ul nostru. Cum se realizează cu 2000 de Watt mai puțin consum de curent (aprox. 40 %) și același efect termic și cum se poate aplica în alte domenii?

Ne-am gândit la aplicațiile în construcții, pentru încălzirea locuințelor. Primul produs utilizabil în construcții, care ne-a fost sugerat de cei care munceau pe șantiere a fost prelata pentru schele, încălzită.

Aceasta permitea muncitorilor în construcții să continue lucrările atât toamna târziu, cât și uneori iarna și primăvara devreme. Se monta prelata pe schelă și odată alimentată cu energie electrică, radia pe peretele la care se lucra, unde trebuia pusă tencuiala, și se încălzea peretele prin infraroșu astfel încât să se poată lucra la temperaturi externe negative.

Un rol important l-a avut și greutatea foarte mică și flexibilitatea – se poate întinde ca o pătură.

De aici ne-a venit ideea că, devreme ce există încălzire electrică în pardoseală, și noi puteam să facem așa ceva, și în mod sigur va consuma mai puțin decât alte sisteme de încălzire similare.

Au urmat un rând luuuung de teste: stratificări, materiale care să izoleze înspre jos și să reflecte în sus, să difuzeze căldura de pe rezistență (de pe fir) pe o suprafață mai mare, să obținem o temperatură cât mai uniformă a sistemului de încălzire. Astfel am ajuns la prima soluție de încălzire care se îngloba în șapă.

Am făcut teste într-un apartament de pe un șantier în lucru, în care nu erau încă montate geamuri și uși. Au fost montați senzori pe pardoseală, pe pereți, la diferite înălțimi și pe tavan. Pornind de la izolația respectivei construcții, s-au făcut calcule de necesar termic și în paralel, am relevat consumul de energie electrică necesar pentru a încălzi respectivul apartament de la 0 grade la 20 de grade și apoi consumul necesar pentru menținerea constantă a acestei temperaturi, timp de o săptămână.

Surpriza cea mai mare a fost când ne-am dat seama că necesarul de căldură calculat teoretic depășea consumul real, efectiv măsurat. Asta ne-a încurajat să continuăm studiile și să găsim soluții.

Primul nostru produs a fost sistemul multistrat de încălzire în pardoseală, de montat sub șapă, care îngloba rezistențele din fibră de carbon poziționate între mai multe straturi de materiale izolatoare și reflectorizante, acoperite cu o peliculă superficială de silicon cu rolul de a difuza temperatura/căldura de pe rezistențe și de a uniformiza suprafața încălzită.

Următoarea provocare a apărut odată cu necesitatea de a monta sistemul de încălzire în adezivul de gresie. Atunci sistemul de încălzire nu mai era potrivit pentru că nu mai avea priză cu adezivul de gresie.

Așa a apărut încălzirea încălzirea cu rezistente din fibra de carbon, pe suport de plasă din fibră de sticlă.

Un om de afaceri care deținea un restaurant în Oradea, își dorea să redeschidă restaurantul într-o noua locație, închiriată, într-o zonă mai centrală a orașului. L-a rugat pe Gino să-i pregătească un sistem de încălzire pentru noul restaurant.

Problema era ca nu putea fi vorba de încălzire în pardoseală, ci doar pe pereți sau stâlpi. Am luat măsurile stâlpilor din locație, iar Gino a desenat , a creat un design și am produs astfel primul model de radiator electric cu rezistențe din fibra de carbon: un sistem de încălzire discret care să nu iasă în evidență, care să încălzească, să aibă culorile pereților, să fie elegant.

Acest local există și în acest moment și acolo pot fi văzute primele noastre radiatoare, pe lângă multe alte modele ulterior create.

Aceasta a fost prima locație încălzită 100% cu produsele noastre și continuă să fie încălzită și acum în același mod, după aproape 13 ani.

Experiența din diferite domenii ne-a ajutat să ne atingem visele, iar acum le putem oferi clienților o gamă variată de produse care sunt deosebite de utile, având în vedere consumul redus de energie.

De-asemenea noi producem huse termice și pentru campionatele mondiale de motociclism MotoGP și Superbike.

Produsele noastre sune numeroase, de la sisteme de încălzire pentru interior (pereți sau pardoseala), radiatoare electrice, boilere, sisteme de încălzire pentru lăcașuri de cult, muzee, încălzitoare pentru industria wellness, sisteme de degivare samd la huse termice pentru bolide de Formula 1, MotoGP și Superbike.

