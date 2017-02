Poveşti cutremurătoare de dincolo de gratii

Pentru a asigura maximă siguranţă şi securitate, deţinuţii care au fost de acord să se prezinte în sala festivă a liceului, au fost însoţiţi de dl. Subinspector Tiponu, căruia îi mulţumim pentru deschiderea faţă de instituţie şi elevi, cooperare, implicare şi intervenţiile înţelepte, în completarea vorbelor deţinuţilor.

Cele cinci persoane îşi ispăşesc momentan pedepsele cuprinse între 12 şi 26 de luni, pentru infracţiuni precum furt calificat sau evaziune fiscală. Experienţa noastră, a elevilor, a fost educativă atât în plan practic, al culturii generale, cât şi emoţional. Am aflat că există cinci regimuri de stricteţe în cadrul penitenciarului, de la regim deschis până la regim închis. Toţi cei prezenţi se află sub regimul deschis, fapt care le permite să părăsească penitenciarul pentru un program prestabilit.

Pe plan emoţional, am fost profund marcaţi de declaraţiile celor cinci persoane private de libertate: „Mi-am distrus viaţa cu o decizie pe care nu o mai pot schimba niciodată”, „Când ajungi acolo, nu realizezi ce ţi se întâmplă!”, „Vreau să-mi strâng fetiţa în braţe şi nu pot”, „Copiii mei nu mai au încredere în mine”. „Barierele emoţionale şi psihologice sunt cu mult mai dureroase decât cele fizice”, explică dl. subinspector Tiponu, ca o concluzie a cuvintelor sfâşietoare rostite de către deţinuţi.

Prin intermediul acestei activități, am fost avertizaţi că e o linie subţire între libertate şi privare de libertate, am fost încurajaţi să nu discriminăm persoanele cu antecedente de acest fel, deoarece reintegrarea în societate este cel mai greu pas, am realizat că nu toţi oamenii aflaţi în spatele gratiilor sunt periculoşi. Totodată, am fost profund marcaţi de cuvintele lor, al căror ecou ne vor ţine, cu siguranţă, cel puţin pentru o vreme, departe de orice acţiune pedepsită prin lege cu închisoare!

Braia Iulia cls.a IX-a B