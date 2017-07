Poveştile de viaţă ale străinilor în România

Străinii care vin în România se confruntă cu diferite probleme la sosirea în ţara noastră. Probleme de limbă, de acomodare, probleme materiale, probleme sociale. Despre integrarea lor este vorba în proiectul lansat marţi, 4 iulie, la Oradea: „Integrare ACUM – Abordări complexe şi unitare pentru imigranţi”. Câţiva dintre beneficiarii şi chiar voluntarii acestui proiect au fost prezenţi la conferinţa de lansare.

„Este important de ştiut că în proiectul pe care vrem să-l implementăm, şi care continuă ceea ce am făcut anul trecut, este vorba despre oameni. Oameni cu experienţe cu totul şi cu totul deosebite faţă de cele pe care le avem noi. Dar să-i lăsăm pe ei să-şi spună poveştile”, a subliniat Adriana Popa, manager local la Centrul Regional de Integrare (CIR) Filantropia Oradea.

Poveşti de viaţă

Unul dintre aceştia, Thaiźu Arias, este misionar şi vine tocmai din Venezuela, împreună cu soţia şi doi copii mici. Activează pe lângă biserica catolică. S-a confruntat şi el cu situaţia unui străin care ajunge în România. El se întreabă mereu: Ce face un străin să fie străin? „Circumstanţele te fac să trăieşti într-un anumit mod, să te adaptezi şi să te aclimatizezi cultural. Răspunsul l-am găsit în cadrul proiectului de integrare. Mereu ne vom întâlni cu dificultăţi şi cu riscuri. Am avut noroc că am ajuns la Asociaţie, dar am fost ajutat şi de cei de la Serviciul de Imigrări să mă acomodez în România”, a povestit Thaiźu.

Ce-l leagă pe el de România? Prima dată a fost ca misionar în Israel, unde a întâlnit nişte muncitori români, aflaţi acolo la muncă. A încercat să le fie aproape moral şi cu sfaturi. Ajungând ulterior în România, spune că i s-a întors ajutorul pe care l-a dat atunci acelor oameni.

Saad Mohamad © Saad Mohamad

Amos vine din Nigeria. A terminat Medicina la Oradea şi urmează să se înscrie la masterat tot la Oradea. „Prima experienţă în România nu a fost cea mai frumoasă. Nici nu ştiam unde vine pe hartă România sau Bucureştiul. Apoi, lucrurile s-au schimbat. Am ajuns în Oradea, unde am găsit oameni faini. Aveţi posibilitatea să învăţaţi foarte multe lucruri frumoase, cum am învăţat şi eu de la Adriana şi de la Asociaţie. Multe proiecte frumoase. Trebuie doar să vă deschideţi mintea”, a subliniat doctorul Amos.

Dintr-un beneficiar al proiectului de integrare, Amos a devenit un voluntar care s-a implicat în proiectele CIR. Unul dintre acestea, „Cum este ţara mea?”, s-a derulat cu ajutorul Inspectoratului Şcolar Judeţean în zece şcoli din Oradea. Prin poveşti şi imagini a reuşit să prezinte cultura nigeriană. Deşi cunoaşte şi limba română, Amos era solicitat, de cele mai multe ori, să vorbească în limba engleză, devenind şi un partener de învăţare a acestei limbi pentru elevi.

Thaiźu Arias © Thaiźu Arias

Cu o altă experienţă interesantă s-a confruntat Saad Mohamad, din Siria. Acesta a ajuns în România în 2016 şi de-abia peste un an a reuşit să o aducă şi pe soţia sa. Spune că dacă la nivel local a fost ajutat foarte mult, la nivel de ambasade a fost mai greu. Cele mai mari probleme cu care s-a confruntat au fost cele legate de deschiderea unui cont bancar, deşi şade legal în România şi munceşte cu acte în regulă. O altă problemă, pe care nu a reuşit să o rezolve nici până în prezent, este cea legată de traducerea permisului de conducere şi recunoaşterea acestuia în România.

Una peste alta, poveştile de viaţă ale străinilor din România sunt triste la început. Dar majoritatea au un final fericit. Mulţi dintre străinii care ajung în tranzit în ţara noastră se hotărăsc, în cele din urmă, să rămână aici.