Poveștile Swimathon-ului au strâns 285.000 lei

Suma este în bani şi produse din sponsorizări ale companiilor, dar și din donaţii individuale pentru cele 26 de cauze care caută să schimbe la faţă în bine mica noastră lume bihoreană.

Recuperarea neuromotorie a lui Vladimir, dignosticat cu sindromul Angelman e una dintre cauzele pentru care s-a înotat la Swimathon Oradea. Vladimir este un copil cu dizabilități. Zâmbește, se joacă și iubește, însă sindromul rar cu care s-a născut îl face diferit prin faptul că pentru fiecare lucru pe care un copil obișnuit îl face natural, el are nevoie de multe ore de terapie pentru a-l învăța. Încă de la 8 luni, Vladimir urmează un program riguros de terapii pentru a aspira la banala normalitate. Rezultatul este că astăzi poate merge cu ajutor, însă drumul recuperării continuă. Are nevoie de 15.000 pentru a continua tratamentul. Maria are doar 8 ani și luptă cu o boală nemiloasă. Fetița a fost supusă anul trecut unei operații dificile în țară, în urma căreia i-a fost extirpat un rinichi. Mai apoi a suferit o altă intervenție, la Paris, mult mai complicată. Acum, Maria alături de mama ei se află în Paris pentru a urma tratamentul, care trebuie continutat până în august. Pentru a putea face față tratamentului, micuța are nevoie de un dispozitiv artificial de hrănire și mâncare specială. Are nevoie de 30.000 lei. Eveniment cultural de promovare a lecturii în rândul comunității orădene, Festivalul Informal de Carte are nevoie de aceeași sumă. Proiectul are ca punct de plecare o constatare dureroasă pentru Oradea: lipsa activităţilor culturale autentice, de anvergură şi de prestigiu, fapt ce a dus la scăderea dramatică a interesului pentru lectură şi pentru cultură în general, mai ales în rândul tinerilor. Aflat la a doua ediție, organizatorii Festivalului vor implica un numar de cel puțin 50 de tineri voluntari care să gândească evenimentul în așa fel încât activitățile să fie cool și atractive pentru ei și colegii lor de generație. Vor fi organizate evenimente de tipul Mert & Green cu oameni ai cărții, lansări și prezentări de carte, activități în aer liber de tipul “Book Picnic” și “Ieșim la o carte” în care să se creeze un mediu perfect pentru relaxare și citit. Sunt doar 3 dintre cele 26 de proiecte înscrise în acest an la Swimathon Oradea. „385 de înotători – familii, prieteni, membri de club, colegi de muncă, amici de la universitate, antreprenori și chiar copii – s-au aliniat la start și peste 1.500 de susținători au fost prezenți la Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu pentru a-și încuraja constant favoriții prin pancarte motivaționale, diplome speciale și fotografii la fața locului”, spune Claudia Abrudan, organizator al evenimentului, director executiv Fundația Comunitară Oradea.

Performerii

Conform unui comunicat al Fundației Comunitare Oradea, „provocării de a strânge cele mai multe fonduri i-a răspuns cel mai bine Ambasadorul fundraiser Georgeta Domuța, care a strâns peste 10.000 lei, pentru proiectul Aripi de înger al Asociației Filantropia Oradea. Premiul pentru Cea Mai Activă echipă de înotători i-a revenit echipei Robokids, formată din elevi ai Liceului Greco Catolic Iuliu Maniu care au reușit să sensibilizeze apropiații în sprijinul susținerii proiectului Robochef, adunând suma de 11.394 lei.

Cele mai multe lungimi de bazin au fost efectuate de echipa Eroii lui Vladimir, care au reușit să înoate 79 de lungimi de bazin în cele 40 de minute alocate, în sprijinul proiectului Un pas mai aproape de primul pas al Asociației Vladimir Agelman”. Claudia Abrudan anunță că pentru aceste trei performanțe, din fonduri proprii, Fundația Comunitară Oradea va suplimenta fondurile adunate pentru aceste cauze cu 1.000 lei.