Pregateste-ti masina pentru iarna cu BestAutoVest.ro

Așa cum noi oamenii avem nevoie de o nouă garderobă pentru anotimpul rece și mașina noastra are nevoie de îngrijire specială pentru această perioadă dura din sezonul iernii.

Iarna este anotimpul în care suntem cei mai pre-dispusi accidentelor, asa ca trebuie să ne pregătim masina pentru a evita o surpriză neplăcută.Daca luam toate măsurile necesare, costul reparațiilor, după ce se topește zăpada va fi mai mic.

Atunci când conduci o mașină nu ești responsabil numai pentru viața ta ci și a celorlalți participanți la trafic, de aceea, trebuie să îți pregătești mașina pentru sezonul de iarnă.

Factori importanti de luat in calcul atunci cand este vorba despre protectia si siguranta automobilului in timpul pregatirii pentru sezonul de iarna:

* Anvelopele de iarna sunt esentiale, ba chiar obligatorii!

Recomandarea pentru inlocuirea anvelopelor:

Este necesara inlocuirea anvelopelor de vara cu cele de iarna, atunci cand temperaturile incep sa scada drastic in mod repetat sub +7 grade Celsius. Cu alte cuvinte, nu trebuie asteptat pana la venirea inghetului, caci este foarte posibil sa fie prea tarziu.

* Presuri / Covorase auto speciale pentru interior

Te vor proteja zilnic de apă, zăpadă, mucegai și alte lucruri murdare care pot fi rasturnate accidental în vehicul sau vărsate pe podea. În plus, considerăm că detaliile de proiectare ale covoraselor de podea bestautovest.ro, le fac o alegere mai bună decât alte covorase de podea premium similare.

* Antigelul – Este necesara verificarea acestuia la fiecare inceput de iarna.

Este necesara inlocuirea antigelului in instalatia de racire / incalzire, astfel va recomandam un drum pana la service pentru a completa sau schimba (dupa caz) antigelul, al carui amestec trebuie realizat de catre personalul specializat, in conformitate cu specificatiile producatorului de automobile si nu „la ochi“, in fata blocului.

* Lichidul de spalare a Parbrizului

Acesta trebuie inlocuit de preferinta cu un produs special destinat si omologat, care sa fie adaptat pentru conditiile de iarna, avand temperatura de inghet sub 30 grade Celsius.

* Atentie sporita si la Stergatoarele parbrizului !

Atunci cand parcam masina intr-un loc mai multe ore sau peste noapte, e bine sa ridicam stergatoarele. Motivul este unul clar – acestea vor ingheta si se vor lipi de parbriz.Prin urmare, nu le vom mai putea folosi si exista riscul sa le stricam.

* Chedere Lipicioase

Se intampla ca dupa mai mult timp in care am lasat o masina in frig sa deschidem usile cu greutate. Cel mai greu este la masinile coupe sau cabrio care au portiere fara rama la geamuri. In aceste cazuri, putem folosi o solutie speciala pe baza de silicon, cu care sa ungem chederele masinii.

* Verificarea Bateriei

Se necesita verificarea imediata a beteriei, inaintea inceperii sezonului rece.Daca ramaneti fara curent intr-un moment neprevazut, o pereche de clesti si un prieten cu o masina (al carei motor functioneaza) va vor scoate pe moment din incurcatura.

* Alimentarea cu mai mult combustibil

La un plin este bine sa puneti un flacon de aditiv, care impiedica formarea de cristale de gheata in combustibil si ajuta la pornirea usoara a masinii, mai ales in conditiile unui ger persistent.

* Atentie la frana de mana, in sezonul de iarna !

Cand temperatura pe timp de noapte poate ajunge sub 0 grade, nu trebuie sa lasam frana de mana trasa.

Daca este frig, umezeala acumulata in timpul zilei pe etriere poate ingheta. Astfel, degeaba eliberam noi cablul, ca etrierele vor ramane blocate si intepenite. Asadar, sabotii pot ramane blocati pe tamburi si placutele pe discul de frana.

Daca plecam cu masina infranata, vom strica si placutele si discurile sau tamburii. In plus, multi fac greseala sa incerce sa loveasca etrierul cu ceva, sperand sa se deblocheze. In schimb se aleg cu o arsura daca incearca sa atinca janta sau discul incins de la frecare. In cele din urma se vor debloca, dar cel mai bine este sa evitati astfel de situatii.

* Echipament Necesar pe timpul iernii

* O perie speciala de zapada,

* O racleta de gheata pentru parbriz,

* Lanturi antiderapante,

* Cabluri de alimentare curent, sau robot pornire

* Lopata pentru indepartarea zapezii

Daca aveti o masina mare si mergeti pe drumuri care nu se curata, un sac de nisip sau sare este util. Va dorim o iarna usoara, echipa BestAutoVest.ro

