Pregătite de Oradea Fashion Days

Top modelele Andreea Cerniavschi, Miss Transilvania en titre, Denisa Jurca, Miss Costinești 2019 și Ioana Dorobanțu de la Agenția MModels România, manageriată de fashion stylistul Marius Molan, au strălucit pe podiumul celei de a patra ediții a Timișoara Fashion Week. Evenimentul s-a încheiat weekendul trecut în orașul de pe Bega.

Modelele au prezentat colecții aparținând unor designeri și branduri importante din industria fashion-ului din România. Intoarse în Oradea, frumoasele modele se pregătesc pentru următorul proiect fashion, unul deosebit de important pentru orașul nostru, pentru ediția inaugurală a unui festival de modă, concept aparținând fashion stylistului Marius Molan, intitulat Oradea Fashion Days.

Ca la Milano

Evenimentul se va desfășura în zilele de 29 și 30 noiembrie cu începere de la ora 18.00 în Sala de evenimente din incinta Era Park Oradea. Locația va fi transformata astfel încât să ducă cu gândul spre locațiile de gen din Milano, capitala modei europene cu care Marius Molan a reușit de doua ori până acum să înfrățească orașul de pe Crișul Repede.

De două ori consecutiv, în cadrul a două mari proiecte fashion: Oradea Revolving The Beautiful ( O.R și Transilvania Fashion Week), Marius Molan l-a adus la Oradea pe cunoscutul designer italian Nicola D’Errico, cel care și în acest an a făcut furori la Milano Fashion Week, Paris Fashion Week, New York Fashion Week și Los Angeles Fashion Week. Designerii orădeni invitați, pâna în prezent, la Oradea Fashion Days sunt: Ioana Georgescu Salvin și Alina Cristina Ierugan.

De asemenea, invitat special în cadrul festivalului va fi și cunoscutul designer de pantofi, hunedoreanul Mircea Florea care în curând se va stabili la Monaco pentru colaborarea cu unul dintre cele mai importante branduri de gen din lume.