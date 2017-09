Pregătiți de începerea noului an școlar

Șeful Inspectoratului Școlar Județan Bihor, inspectorul școlar general Alin Novac Iuhas, consideră că unitățile de învățământ din județ sunt pregătite de începerea anului școlar 2017-2018. Populația școlară a județului este de 95.000.

„Eu zic că noul an școlar va debuta în bune condiții. Mai sunt câteva mici detalii de pus la punct, în curs de finalizare. Din cele 847 de corpuri de clădiri din județ în care funcționează unități de învățământ, 650 au sau necesită autorizație ISU, 104 sunt în curs de obținere și în jur de 100 sunt fără autorizație. Acest lucru înseamnă că din totalul clădirilor, circa 12% nu dețin autorizație ISU. În ce privește autorizația sanitară, circa 11% din clădiri nu o dețin. Ca în fiecare an, principalele cauze sunt lipsa apei curente și a rețelei de canalizare. Marea majoritate a clădirilor se află în mediul rural. Asta nu înseamnă că școlile sunt un dezastru și că nu se poate desfășura actul educațional. Am fost asigurat că vor exista minimele condiții igienico-sanitare de funcționare”, a declarat inspectorul școlar general.



Pe ultima sută de metri

Conform șefului IȘJ, „ultimele detalii au fost stabilite joi la întâlnirea cu directorii tuturor unităților de învățământ din județ”.

Din punctul de vedere al resursei umane, Alin Novac Iuhas susține că au mai rămas câteva posturi nerepartizate, dar care urmează să fie ocupate. „Oricum, un mare procent a fost acoperit până vineri, cu prilejul ședinței publice de repartizare. Ce va rămâne va fi la plata cu ora, acoperit cu pensionari”, a mai spus șeful ISJ Bihor.

Legat de împărțirea manualelor, inspectorul școlar general a ținut să precizeze că tot ce a fost în depozit a fost trimis la școli, inclusiv compendiile pentru elevii de clasa a V-a. Chestionat de Jurnal Bihorean și Bihon.ro în privința utilității compendiilor, Alin Novac Iuhas a declarat: „Noi doar implementăm, nu discutăm strategia aplicată de Ministerul Educației Naționale. Dacă nu au apărut manualele, eu zic că se justifică introducerea acestor compendii, influența acestora fiind benefică atât pentru elevi, cât și pentru profesori, pentru a se putea desfășura actul educațional în sine”.

Structura anului școlar 2017-2018

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018, astfel:

Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017

În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 7 ianuarie 2018

Cursuri – luni, 8 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018, astfel:

Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 6 aprilie 2018

Vacanţa de primăvară – marți, 10 aprilie 2018 – duminică, 22 aprilie 2018

Cursuri – luni, 23 aprilie 2018 – vineri 22 iunie 2018

Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018