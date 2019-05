Premianţii din Debreţin expun la Oradea

În cadrul manifestării Festum Varadinum – ediţia XXVIII, s-a înscris şi expoziţia „Salonul de Primăvară – Debreţin 2018, ediţia a XXVII-a. Premianţii”, care a fost vernisată marti la Muzeul Ţării Crişurilor. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Centrul Kölcsey Debrețin (Ungaria) şi Nonprofit Főnix SRL (Ungaria).

Au expus 10 artişti plastici care au fost premiaţi în 2018, cu ocazia Salonului de Primăvară de la Debreţin: Szilágyi Imre, Lente István, Imreh Sándor, Gál András, Doró Zsolt, Szepessy Béla, Kustár Gábor, Velényi Rudolf, Illés Gábor, Subicz István.

„Mă bucur să reluăm relaţiile cu Debreţin. Acum doi ani a fost o expoziţie a Muzeului Déri, cu care am colaborat din anii ’90 foarte bine. De asemenea, am avut colaborări şi cu Centrul Cultural Kölcsey. M-aş bucura ca aceste relaţii să fie constante. An de an să avem expoziţii şi din partea noastră, şi din partea Centrului Cultural Kölcsey”, a spus la vernisaj Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor.

Prezent la eveniment, şeful CJ Bihor, Pásztor Sándor, a subliniat faptul că se încearcă să se creeze un spaţiu comun al regiunilor în acest muzeu. „Am început să încheiem cu Debreţin înţelegeri comune, în care este inclus şi Muzeul Ţării Crişurilor, prin care vom avea o serie de evenimente comune”, spune Pásztor Sándor. Afirmaţie întărită şi de viceprimarul oraşului Debreţin, Komolay Szabolcs: „Colaborarea între cele două oraşe şi cele două judeţe reprezintă garanţia că aceste entităţi lucrează împreună atât economic, cât şi cultural. Colaborăm deja din punct de vedere instituţional, având nouă contracte semnate”.

„S-a vorbit de colaborarea dintre oraşe şi judeţe. Eu aş merge mai departe şi aş spune că în această regiune a noastră, Partium, au fost multe secole la rând împreună şi au surse de valori. Îmi amintesc de vremea când oraşul Debreţin aparţinea de Episcopia romano-catolică a noastră şi era inclus în activitatea spirituală şi culturală”, punctează şi PS László Böcskei, episcopul romano-catolic de Oradea. La vernisaj au fost prezente persoane importante ale lumii culturale orădene: Corina Andor, decan al Facultăţii de Arte Oradea, Teofil Ştiop, directorul Departamentului de Arte Vizuale din cadrul Facultăţii de Arte Oradea, Vioara Bara, preşedinta Uniunii Artiştilor Plastici – filiala Oradea, tenorul Alexandru Badea şi Imre Zoltan, administrator-șef al Centrelor Culturale din Oradea. Dintre artiştii expozanţi a fost prezent Szilágyi Imre, distins cu marele premiu al Ministerului Culturii din Ungaria.

Toth András, curatorul expoziţiei, a precizat faptul că din doi în doi ani se schimbă premianţii. Acum a fost grafică, fotografie şi sculptură, urmând apoi şi pictura. Expun în expoziţia „Salonul de Primăvară – Debreţin 2018, ediţia a XXVII-a. Premianţii” şapte graficieni, doi fotografi şi un sculptor.

Se remarcă lucrările de plastică mică în lemn, metal şi materiale naturale realizate de Kustár Gábor, precum „Visul unui automat de şah”, „Zburător” sau „Şapte păcate capitale”, care ies în evidenţă prin faptul că, deşi realizate din materiale necizelate, pe alocuri dure, sunt de o delicateţe şi o expresivitate deosebite. De asemenea, gravurile în cupru realizate de Szilágyi Imre sunt migăloase, pline de detalii fine. În faţa lor ai putea să stai şi o jumătate de oră, şi tot nu ai putea prinde, poate, toate detaliile şi mesajele ascunse. Aşa sunt „Iona”, „Poporul haiducilor”, „Supravieţuitorul” sau „Ceva n-am observat”. Deosebite sunt şi fotografiile lui Gál András, care surprind trupuri umane în liniile întortocheate şi ochiurile din trunchiul de măslin. Expoziţia va rămâne pe simezele Muzeului Ţării Crişurilor până în 3 iunie 2019.