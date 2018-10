Premieră ADLO: producție de farmaceutice în Parcul Industrial II

Una dintre acestea are ca titular firma Sapient SRL, care are ca obiect principal de activitate fabricarea de produse farmaceutice de bază. „Firma va dezvolta, în Parcul Industrial, un centru de cercetare produse farmaceutice”, spune directorul ADLO, Alina Silaghi.

Cealaltă investiție are ca titular o subsidiară a companiei germană Quadroform GmbH, specializată în producție de ferestre și uși PVC și aluminiu.

Investițiile vor fi realizate în Parcul Industrial Euobusiness II, din str. Ogorului, pe o suprafată de teren de 16.837 mp., respectiv pe o suprafață de teren de 20.561 mp.

Contractul cu Sapient, referitor investiția de cel puțin 6.000.000 euro, s-a semnat in primăvara acestui an.

Cea de-a doua investitie in valoare de 6.000.000 euro s-a semnat în 15 noiembrie, de către reprezentanții societății ADLO SA cu și cei ai Quadroform SRL. Compania are în plan să construiască în PI II o hală de producție ferestre și uși din PVC și aluminiu.

Ambele investiții se vor concretiza cu un număr de cel puțin 120 de noi locuri de muncă până în anul 2021, informează ADLO.