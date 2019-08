Premieră la Oradea: Cupa României Voltije

Elemente derivate din Kozak, cumpănă, steluță, ac de buclă, prinț, sfoară. Micii sportivi care au executat aceste elemente călare au făcut senzație în Cetatea Oradea.

Cupa României Voltije a adus în Cetate zeci de sportivi care timp de două ore au ținut publicul cu sufletul la gură. Acrobațiile ecvestre realizate de micuțele practicante de voltije au impresionat prin precizie în execuție, dar și prin gradul de dificultate și de risc. Evenimentul a fost o premieră pentru Oradea și a fost organizat de Clubul Sportiv Equs Art din Oradea împreună cu Federația Ecvestră Româna și Muzeul Cetății din Oradea.

Equs este un club de echitaţie unic în Bihor, înfiinţat de singurii antrenori acreditaţi la voltije: Daciana Sabău și Cornel Galan. Daria Ille, Miruna Chişe, Serena Bude, Iulia Lucaci, Maria Fortiş sunt pregătite de cei doi antrenori de un an pentru a face performanță în acest domeniu. Cornel Galan e acreditat la nivelul 2 din 3 posibile de către International Group for Equestrian Qualification (IGEQ), Conform unei licențe internaţionale, pe care o deține, Cornel Galan are dreptul de a profesa oriunde în lume.

Orădeanca Daciana Sabău a practicat călăria este acreditată cu nivel 1 IGEQ. Daciana Sabău, care în viața de zi cu zi lucrează la Maternitatea Oradea, e responsabilă cu realizarea coregrafiilor cu care fetițele se prezintă în concurs. Fetițele sunt practicante de gimnastică, orădencele fiind antrenate de Alexandra Ille. Micii sportive s-au întrecut, pe categorii de vârstă, atât în probe individuale, cât și pe perechi sau în echipă.

Voltija este o ramură specifică a echitatiei care presupune mișcări și exerciții de gimnastică și aerobic pe un cal aflat în mișcare, la pas sau la galop. E un sport ecvestru care necesită abilități de coordonare, echilibru și ritm, la o înălâime considerabilă. În plus, se spune că rezultatul obținut în urma antrenamentelor, corelarea unică dintre mişcarea calului şi a călăreţului oferă beneficii extraordinare pentru toate elementele corpului uman.

Dresajul cailor presupune, în primul rând, crearea unui parteneriat cu aceștia.Un cal echilibrat emoțional va lucra cu plăcere şi va obține întotdeauna rezultatele excepţionale. Iar aceasta s-a văzut din plin în cadrul competiției organizate la Oradea, Poker, calul pe care evoluează fetele din Oradea fiind un adevărat partener.