Premieră la Untold! The Chainsmoker vin pentru prima dată în România

Jason Derulo, legendarul Tiesto, Don Diablo, Tujamo, KSHMR, Fedde Le Grand, Danny Avila, Will Sparks, The Asteroid Galaxy Tour, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Seth Troxler, Borgore și The Glitch Mode completează line-up-ul UNTOLD 2018.

Povestea continuă! Afrojack, Kygo, Armin van Buuren, Alesso și The Prodigy sunt primii artiști confirmați la Untold 2018 Organizatorii festivalului UNTOLD au făcut publică lista cu primii artiști care și-au confirmat prestația pe scena spectacolului care se va desfășura la Cluj Napoca.Primii artiști anunțați pentru ediția din acest an sunt: Afrojack, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver...

Duo-ul american, The Chainsmoker vin pentru prima dată în România, în luna august. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt câștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – “Closer”, are peste două miliarde de vizualizări. În 2017, The Chainsmoker au lansat în colaborare cu trupa britanică Coldplay piesa “Something just like this” care în prima zi de lansare a obținut și un record mondial. Piesa a avut peste 9 milioane de accesări într-o singură zi, performanță nereușită de nici un artist până în acel moment.



Tot în anul 2017, revista Forbes a plasat THE CHAINSMOKERS pe locul al treilea în topul celor mai bine plătiți DJ din lume, cu câștiguri de peste 40 de milioane de dolari.



Scenele Galaxy și Alchemy completează lista de artiști cu nume mari și atât de așteptate de fanii festivalului: PAUL KALKBRENNER, PAN-POT, JAMIE JONES, SETH TROXLER, BORGORE și THE GLITCH MOB. Până în acest moment peste 35.000 de fani ai festivalului și-au achiziționat un abonament pentru cele patru zile. Abonamentele pot fi achiziționate de pe www.untold.com.

Totodată, pe site-ul oficial au fost pulicate și ofertele de cazare în căminele studențești din Cluj Napoca.