Premieră naţională: musicalul „Oliver!”

Trupa Szigligeti anunţă cunoscutul musical „Oliver!” de Lionel Bart, care va avea premiera naţională pe 19 decembrie, de la ora 19, în Sala Mare a teatrului. Adaptarea scenică a romanului „Oliver Twist” de Charles Dickens este regizată de actrița Tünde Tóth.

Pregătirile pentru musicalul „Oliver!” au demarat în luna mai, cu un casting organizat în colaborare cu Asociația Studenților Maghiari din Bihor. În iunie au avut loc primele repetiții, iar la sfârșitul lui iulie, toată echipa spectacolului a participat la o tabără de creație. Despre realizarea producției, regizoarea Tünde Tót explică: „În cursul castingului, am dorit să aflu cum pot colabora între ei niște copii de vârste diferite. Am discutat foarte mult despre felul în care gândesc ei despre roman și tematica acestuia, și am făcut foarte multe exerciții de ritm, respectiv improvizații muzicale și de ritm. În echipa finală au ajuns niște personalități strălucitoare, nici nu ne gândeam că sunt atât de mulți tineri talentați în orașul nostru. După casting, am participat la o tabără de creație, care ne-a ajutat în primul rând să ne cunoaștem, să ne armonizăm… și, desigur, să ne distrăm cât se poate de mult!”. În spectacol apar 11 actori, 15 muzicieni și 35 copii.

O avanpremieră a proiectului „Oliver!”, intitulată „Ștrengarii”, a avut loc în cadrul festivalului de teatru de vară organizat de Asociația Studenților din Bihor. Tânăra echipă creatoare a spectacolului – designerul de costume Aletta Lokodi, coregrafa Dalma Kerekes, designerul de decor Tamás Rákay și conducătorul muzical Imre Strausz – a reluat munca în septembrie.

„Mă bucură foarte mult faptul că toți cei peste 50 de participanți ai spectacolului, de la vârsta de 8 ani până la 70 de ani, se simt foarte bine, existența simultană a mai multor generații pe scenă stârnește niște energii incredibile. O altă bucurie deosebită pentru mine este faptul că după mulți ani de absență, actrița Ildikó Kiss Törék a acceptat rolul lui Sally în acest spectacol”, a spus regizoarea.

După premiera din 19 decembrie, de la ora 19, următoarele reprezentații ale musicalului „Oliver!” vor avea loc în 22 decembrie, de la ora 17 (abonament Papp Magda), respectiv în 23 decembrie, de la ora 19 (abonament Halasi Gyula). „Oliver!” va fi prezent și la festivalul de teatru MAFESZT, care va fi organizat la începutul noului an de către Teatrul Szigligeti, în 26 ianuarie, de la ora 17 (abonament Gábor József). Bilete pentru spectacol sunt disponibile la casieria teatrului (deschisă de luni până vineri între orele 14 – 19, sau cu o oră înaintea începerii spectacolelor), sau online, pe www.biletmaster.ro.