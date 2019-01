Premieră pe lista FIFA

FIFA a anunţat recent lista arbitrilor români care vor activa la nivel internaţional şi în 2019. Din lista FIFA fac parte 7 centrali şi 10 asistenţi, singurul nume nou fiind cel al arbitrului Marcel Bârsan, care îl înlocuieşte pe George Găman.

Lista completă a centralilor este alcătuită din Marius Avram, Marcel Bârsan, Sebastian Colțescu, Horațiu Feșnic, Ovidiu Hațegan, Istvan Kovacs și Radu Petrescu.

Deşi a împlinit 45 de ani, vârsta-limită până la care arbitrii pot activa, asistentul orădean Octavian Şovre a primit dispensă din partea forului fotbalistic mondial să mai continue şi pe plan extern. „Sunt primul arbitru român care beneficiază de această derogare la nivel internaţional. Pe plan intern au mai arbitrat un an peste vârsta-limită doar Alexandru Tudor şi Miklos Nagy. Au contat o serie de factori, printre care şi prestaţiile avute, la care am primit calificative foarte bune. Pentru mine este al 15-lea an pe lista FIFA. Important este să fiu sănătos, să îmi iau testele şi, bineînţeles, să am prestaţii la fel de bune şi în continuare”, ne-a declarat Şovre, cel mai vechi arbitru internaţional român în activitate.

Peste 200 de meciuri

În 2018, bihoreanul a arbitrat 20 de meciuri internaţionale, iar în întreaga carieră a adunat peste 200 de astfel de jocuri. În prima ligă din România, Şovre se apropie de borna 400, pe care are toate şansele să o atingă în acest an.

În afara lui Tavi Şovre, pe lista arbitrilor asistenți FIFA se mai regăsesc: Ovidiu Artene, Valentin Avram, Alexandru Cerei, Sebastian Gheorghe, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu, Vasile Marinescu, Mircea Orbuleț și Vladimir Urzică.

Întrucât din faza optimilor de finală din Champions League se va introduce şi sistemul VAR, arbitrii care activează la acest nivel vor fi prezenţi în perioada 2-5 februarie la un curs organizat de UEFA, la Malaga. Până atunci sunt programate testele pentru Liga 1 în perioada 22-25 ianuarie, la Bucureşti.