Premiile Oscar 2019: „Green Book”, marele câștigător al galei

Pelicula a primit trei trofee Oscar – „cel mai bun film”, „cel mai bun actor în rol secundar” (Mahershala Ali) şi „cel mai bun scenariu original” (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly).



Trei trofee au primit şi „Roma” al lui Alfonso Cuarón – la categoriile regie, imagine şi film în limbă străină -, şi „Black Panther, regizat de Ryan Coogler – pentru design de producţie, cea mai bun coloană sonoră şi cele mai bune costume.

„Bohemian Rhapsody” a primit cele mai multe trofee – 4 – pentru „cel mai bun actor în rol principal” (Rami Malek), „cel mai bun montaj”, „cel mai bun mixaj de sunet” şi „cel mai bun montaj de sunet”.

În ciuda faptului că era considerat principalul favorit al galei, filmul „Roma” a câştigat duminică seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun regizor.

“I want to thank the Academy for recognizing a film centered around an indigenous woman, one of the 70 million domestic workers in the world without work rights,” Alfonso Cuarón says. “As artists, our job is to look where others don’t.” #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/goUlOGIpgJ

