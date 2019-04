Premiul I pentru artistul orădean Dominik Mario Iabloncic

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc cea de-a cincea ediție a Concursului de Canto și Teorie „Nicolae Brânzeu”. Desfășurat vineri, 19 aprilie, în Sala Festivă a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”, concursul organizat de Colegiul de Arte din Arad și Centrul Cultural Județean Arad își propune promovarea tinerilor interpreți în formare și este un omagiu adus lui Nicolae Brânzeu, personalitate marcantă a Aradului, dirijor, compozitor și om de cultură, cu studii la Paris, unul dintre fondatorii Filarmonicii de Stat din Arad și dublu laureat al trofeului „George Enescu” pentru compoziție.

Competiția a avut patru secțiuni: secțiunea Canto clasic, secțiunea Canto muzică ușoară/jazz, secțiunea Canto clasic academic și secțiunea Teorie pentru clasele IX-XII. Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad a avut 45 de premianți.

Absolvent al Liceului de Arte din Oradea, tânărul artist orădean Dominik Mario Iabloncic a câștigat Premiul I la secțiunea Canto clasic academic – anul II. Dominik este student al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, profesor coordonator prof. univ. dr. Ana Rusu, prof. corepetitor lector univ. dr. Tetrade Lizbeth. La fel ca la ediţiile precedente, președintele juriului concursului de la Arad a fost Nicolae Marius Brânzeu, nepotul compozitorului Nicolae Brânzeu, care este regizor de teatru muzical și asistent universitar la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara.

„«Prin acest concurs dorim să stimulăm competivitatea și originalitatea participanților în vederea îmbunătățirii relației creație-public-interpret, necesară actului artistic calitativ», au spus reprezentanții Colegiului de Arte «Sabin Drăgoi» pentru aradon.ro.

Pot să spun că acest lucru s-a şi întâmplat. Am văzut interpretări de excepţie pe scena Palatului Culturii, de la interpretări ale unor lieduri compuse de Nicolae Brânzeu, la interpretări de excepţie ale unor arii din faimoase opere precum «Don Giovanni», «Mignon», «L’italiana in Algeri» sau «Bastien und Bastienne». Am obţinut Premiul I la categoria Canto clasic academic – anul II, reprezentând Academia de Muzică «Gheorghe Dima» Cluj-Napoca. După acest concurs mă întorc la Cluj. Ne pregătim intens pentru premierea musicalului «LaLa Land» regizat de Camelia Crişan, premieră care va avea loc în data de 22 mai”, a mărturisit tânărul artist orădean.

Dominik Mario Iabloncic a obţinut până acum numeroase premii, câştigând de trei ori consecutiv Premiul I la concursul Tinere Talente, Premiul I la Magia Cântecului, Premiul I la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu” Piatra Neamț şi Marele Premiu la Concursul Internațional de Muzică și Teatru ,,The Sound of Music”.

Anul trecut a câştigat Marele Premiu la Festivalul Operelor Independente de la Iaşi, unde a jucat pe scena Ateneului Român, după care a jucat pe scena Operei Naţionale Cluj-Napoca acelaşi titlu, ,,Bastien şi Bastienne”, în regia Inei Hudea.