Preoteasa Dorina Marian, mamă pentru sute de salontani

O vacanță de primăvară binecuvântată: sute de copii din familiile aflate în grija asociației salontane „Sfântul Nicolae – Ocrotitorul orfanilor, văduvelor și nevoiașilor” au primit daruri și ajutoare umanitare. Peste 200 de pachete cu alimente esențiale și cozonaci au mângâiat nevoile bătrânilor singuri sau ale familiilor salontane cu mulți copii. Alte pachete cu dulciuri și peste 300 de iepurași din ciocolată au descrețit în zâmbete frunțile copiilor afați în evidența Asociației „Sfântul Nicolae” din Salonta.

Asociația caritabilă continuă astfel, cu sfințenie, prin grija doamnei Dorina Marian și prin statornicia colaboratorilor, tradiția acțiunilor de ajutorare a copiilor, bătrânilor și familiilor nevoiașe din Salonta așa cum au fost gândite de preotul paroh Nicolae Marian, trecut la cele veșnice în urmă cu un an, în „Duminica tuturor sfinților” din 3 iunie 2018.

„Mulțumesc sponsorilor și tuturor susținătorilor asociației care prin donații generoase și implicare afectivă duc mai departe tradiția ajutoarelor umanitare și poartă de grijă bătrânilor și copiilor nevoiași din Salonta. Am luat decizia să premiem constant excelența în educație și elevii cu rezultate excepționale la învățătură. Anul acesta am avut bucuria, în calitate de președinte al asociației, să-l premiez pe elevul Petrache Remus Mircea cu o sponsorizare sub forma unei sume unitare de bani, care să acopere cheltuielile neprevăzute din deplasările la Deva, la Olimpiada Națională de Matematică și la București, la Olimpiada Națională de Lingvistică”, ne-a declarat doamna Dorina Marian.

Premieră

În premieră pentru învățământul liceal salontan, elevul Petrache Remus Mircea, din clasa a XII-a B a Colegiului Național „Teodor Neș” din Salonta (director prof. Vasile Trăncău), pregătit la matematică de prof. Ioan Lung, iar la Lingvistică de prof. diriginte Adina Sotea, s-a calificat în urma rezultatelor obținute la olimpiadele școlare județene ca dublu-olimpic național și a participat, în perioada 22–26 aprilie la Olimpiada Națională de Matematică găzduită la Deva de ISJ Hunedoara și organizată de Societatea de Științe Matematice din România, iar în perioada 10–12 mai urmează să participe la București, la Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”, sub egida Ministerului Educației Naționale, a Universității București și a Institutului de Lingvistică al Academiei Române.