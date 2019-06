Pretențiile dansatorilor „Lord of the Dance” pentru spectacolul de la Oradea

Bihon.ro vă răsplătește fidelitatea și vă oferă șansa să câștigați trei invitații duble la spectacolul Lord of the Dance-Dangerous Games. Spectacolul Dangerous Games – una dintre cele mai de succes producții artistice a companiei de dans Lord of the Dance, ajunge în această vară în Oradea. Cel ma...

Citește articolul