Prețuri mici pentru cumpărături mari, la www.mykids.ro

Black Friday 2017 are loc în România în data de 17 Noiembrie 2017 şi în weekendul ce urmează acestei Vineri.

După cum v-au obișnuit an de an, orădenii de la MyKids au pregătit și anul acesta o mulțime de oferte atractive pentru o gamă largă produse destinate celor mici. Începând cu 17 noiembrie magazinul MyKids Baby Shop, situat în cartierul Ioșia, str. Erofte Grigore nr.3 si site-ul www.mykids.ro dau startul reducerilor de Black Friday 2017 oferind discount-uri reale cuprinse între 15 și 30 %. Printre produsele incluse in oferta Black Friday se regăsesc: cărucioare, saltele, pătuțuri, premergătoare, jucării și accesorii destinate celor mici.

În ultima perioada Black Friday este momentul ideal pentru a pregăti cadourile de Moș Nicolae pentru cei mici. Nu doar ca nu veți mai alerga pe ultima sută de metri înainte de Moș Nicolae să cumparați jucaria preferată a fiecarui copil din familie, dar în același timp veți economisi bani.

Pe lângă aceste reduceri de Black Friday, începând cu luna decembrie, magazinul MyKids din Oradea va începe o nouă campanie de fidelizare, răsplătind clienții fideli cu un cupon valoric de 10 Ron la fiecare 100 de Ron cheltuți. Aceste cupoane se pot cumula si vor putea fi folosite la următoarele cumpărături în magazin.

Echipa MyKids vă asteaptă începând cu 17 noiembrie atât în magazinul din Oradea cât și pe www.mykids.ro să beneficiați de reducerile oferite de Black Friday.

