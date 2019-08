Prezentatorul Telejurnalului, după 16 ani la Groși

Loc căruia nu-i găsește grad de comparație cu nici o destinație de lux. Pentru simplu motiv că acolo s-a întâlnit cu copilăria sa. „Azi am ajuns într-un loc unde mi-am petrecut multe vacanțe de vară, la bunicii din partea tatălui meu. După ce nu au mai fost, am evitat să mai ajung în zonă.

Dar azi, după 16 ani, am simțit și am revăzut copilăria mea. Am întâlnit oamenii care îmi ascundeau prostioarele sau care îmi dădeau dulciuri pe ascuns. Nu se compară cu nicio vacanță într-o destinație de lux, întoarcerea pentru câteva momente la rădăcini”, a scris jurnalistul pe contul său.

Radu Andrei Tudor, răsfățat Ducu de prieteni, a stat doar 20 de minute la Groși, dar a promis că se întoarce, fie și pentru a gusta din supa delicioasă care îi amintește din copilărie și pentru a depăna amintiri din trecut cu cei care au ținut să/i spună că sunt mândri de el.