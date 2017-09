Primă întâlnire distrusă | O tânără a rămas blocată într-o fereastră în timp ce încerca să își arunce afară propriile fecale

Liam Smith, student la o universitate din Bristol, a cunoscut o tânără prin intermediul aplicației de dating online Tinder. Cei doi au ieșit la cină și pentru că s-au simțit bine împreună au decis să urmărească un film acasă la Liam.

Pățania a început când fata a mers la toaletă și a constatat că scurgerea s-a înfundat. Plină de rușine, fata a vrut să își ia excrementele și să le arunce pe fereastră. A avut ghinion însă, iar acestea au aterizat într-o despărţitură îngustă dintre casă şi proprietatea vecină. Femeia nu a avut încotro şi-a luat inima în dinți și i-a mărturisit totul lui Smith, care a acceptat să o ajute să coboare pe fereastră pentru a încerca să recupereze fecalele.

Cei doi au decis să nu spargă geamul ci să încerce să se strecoare în spațiul îngust pentru a recupera „problema”, decizie care le-a complicat și mai tare întâlnirea. Femeia a rămas blocată cu picioarele în sus şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor care au fost chemaţi în locuinţa lui Smith din Bristol.

„Din păcate pentru partenera mea de întâlnire, în acest moment nu am văzut decât o singură cale de a scăpa din impas. Ea atârna cu susul în jos de fereastră de circa 15 minute şi am început să mă îngrijorez pentru sănătatea ei. Am sunat la pompieri. Aceștia au spart fereastra și au eliberat-o”, a povestit Smith.

Potrivit BBC, povestea a apărut pe rețelele de socializare după ce Liam a apelat la un site pentru a strânge fondurile necesare înlocuirii ferestrei distruse de pompieri. Bărbatul a mai adăugat că această întâmplare nu i-a schimbat părerea despre fată pe care o consideră în continuare minunată: „Este o fată drăguţă – nu ştiu ce se va întâmpla – sunt foarte ocupat cu dizertaţia în acest moment, dar sper s-o revăd”.