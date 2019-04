Prima prelevare din 2019 de la Oradea salvează patru oameni

Echipe medicale de la București și Oradea efectuează la această oră prima prelevare de organe din acest an din Bihor.

Este vorba de un pacient din județ, în vârstă de 60 de ani, care a suferit în urmă cu cinci zile o hemoragie cerebrală care i-a fost fatală. Bărbatul a intrat în moarte cerebrală, diagnostic pus duminică de către echipe mixte de medici neurochirurgi, neurologi etc.

În pofida pierderii imense, fiicele pacientului au avut o atitudine profund umană fiind de acord cu prelevarea de organe a tatălui lor.

Intervenția chirurgicală a debutat marți, 9 aprilie a.c. la ora 12:00 și a fost executată de către experții de la Spitalul Fundeni din Capitală (dr. Vatachki Genadi, dr. Alexandru Martiniuc, dr. Darina Bârzan, as. Ioniță Cezar), împreună cu o echipă medicală de la Spitalul Județean Oradea (dr. Patachi Ștefan, dr. Sabău Tudorel Florian, as. Aurelia Cheregi și as. Gabriela Pușcaș).

Se prelevează rinichii și corneea, care vor salva persoane foarte bolnave, cu șansă la viață doar prin transplant, la Iași respectiv la București.

Este prima prelevare de organe din acest an la Oradea, oraș aflat în ultimii ani doar în topul centrelor medicale ce au reușit să salveze oameni care așteaptă ca telefonul să sune și să îi anunțe că s-a găsit un donator compatibil, că au șansă la viață mai lungă și de calitate, prin operație de transplant.