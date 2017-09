Primăria Boianu Mare, la un pas de insolvenţă

Un proiect european care viza asfaltarea străzilor din comună, dar şi construirea unui after school, se află la originea situaţiei fără precedent în care se află o primărie din Bihor: la un pas de intrarea în insolvenţă. „Proiectul a fost pornit în 2007, dar au fost necesare nişte modificări din perspectivă tehnică. Acest fapt a făcut să nu mai primim tranşa de bani cheltuită în timp util. În plus, constructorul a intrat în insolvenţă. În 2015 am luat un credit de 3,5 milioane lei pentru a putea continua proiectul. Cert este că am ajuns aproape în insolvenţă, după ce nu am mai putut plăti nişte rate. Acum ni s-au mai cerut nişte detalii suplimentare, dar noi sperăm că într-o lună, două, trei vom primi banii pentru proiect”, a precizat Ioan Bandula, primarul de Boianu Mare.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Traian Bodea, spune că actualul primar a preluat mandatul „într-o situaţie critică, cu multe arierate”. „Consiliul Judeţean Bihor a făcut cel mai mare efort pentru un UAT, noi am alocat bani pentru Primăria Boianu Mare pentru două rate – o rată de 170.000 lei şi una de 100.000 lei – tocmai fiindcă eram avizaţi în ceea ce priveşte situaţia: conform legislaţiei, Finanţele au făcut poprire pe conturi fiindcă nu am putut plăti nişte rate și ne-au făcut o somaţie atrăgându-ne atenţia asupra impasului financiar în care se află Primăria Boianu Mare. Noi, acum, suntem optimişti pentru că situaţia se deblochează şi că nu vom înregistra o premieră în judeţ, sau chiar în regiune, aceea ca Primăria Boianu Mare să intre în insolvenţă, fiindcă ştiu că se fac paşi pentru deblocarea situaţiei”, a spus vicepreşedintele CJ, Traian Bodea.