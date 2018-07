Primăria caută constructor pentru parcarea subterană din strada Independenței

Proiectul parcării subterane din strada Independenței va fi relicitat din cauza creșterii costului final.

„E un lucru care nu a ieșit bine, din păcate. Am lungit această lucrare în zona centrală, din cauza deficiențelor de proiectare. Asta înseamnă un deranj pentru cei care, locuind în zona centrală sau pentru cei care doresc să ajungă în Centru, nu au spații de parcare decât cu un an sau un an și jumătate întârziere, lucru pentru care ne cerem scuze”, spune Ilie Bolojan referitor la proiectul parcării.

Termenul limită pentru înscrierea pe SEAP în vederea participării la licitație este data de 7 august 2018, ora 15.00, când va avea loc deschiderea ofertelor.

Parcarea subterană din str. Independenței va fi o construcție cu trei nivele subterane, fiind prevăzută cu 460 locuri de parcare. Conform memoriului tehnic de execuție, suprafața totală a terenului este de 4.956 mp.

Termenul de finalizare a lucrării este fixat la un an de la data semnării contractului.