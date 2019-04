Primăria demolează garaje în Oradea, dar nu fără compensare

De la începutul anului, vestea demolării garajelor dintre blocuri, pentru a face loc parcărilor de domiciliu, apare recurent în cartierele aglomerate ale Oradiei, mai ales în Rogerius, unde criza locurilor de parcare e cronică. Recent, confirmarea a venit din gura viceprimarului Florin Birta, dar mai ales prin somațiile lipite pe ușile a zeci de garaje.

Sunt vizate mai mult de 100 de garaje, care ar urma să fie demolate până cel târziu în 1 august 2019.

„Având în vedere că terenul, ce aparține Municipiului Oradea, pe care este amplasat garajul dvs. se găsește într-o zonă care urmează să fie reabilitată prin efectuarea de lucrări de interes public, vă solicităm să ne sprijiniți astfel ca, până la data de 30 iulie 2019, să demolați construcția și să eliberați terenul ocupat”, se arată în somația lipită de oamenii Primăriei pe garajele din perimetrul Decebal – Menumorut – Doina.

Mesajul administrației către proprietari e că, dacă nu se conformează, demolarea se va face de Primărie și se va factura proprietarului. Acesta este mesajul-tip utilizat, în general, de Primărie în relația cu deținătorii de garaje care urmează să fie demolate.

De altfel, viceprimarul Birta susține că demersul demolator – reamenajator al Primăriei este susținut de o bună parte din proprietarii de locuințe din zonele afectate. Birta insistă că pe terenul ocupat de un garaj se poate amenaja un loc și jumătate de parcare de domiciliu. În plus, vecinii i-au pârât pe proprietarii garajelor că mulți dintre ei nici nu își țin mașinile în ele, ocupând și alte spații dintre blocuri.

„Locul e foarte aglomerat şi arată deplorabil. Proprietarii îşi ţin garajele închise şi parchează în faţa lor, în vreme ce vecinii nu au unde să-şi lase maşinile”, spune Birta.

Astfel, planul e că, pentru început, să fie demolate 17 garaje şi mai multe copertine, iar ulterior vor fi demolate încă 87 de garaje.

Să-şi respecte HCL-ul!

Cum bună parte dintre proprietarii de garaje din acest perimetru le-au construit cu acte în regulă, unii s-au dus „la lege” când s-au trezit cu notificarea pe uşi. Iar legea locală, mai exact Hotărârea Consiliului Local 448/2010, prevede drepturi pentru această categorie.

Persoanele posesoare de autoturisme care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcării de domiciliu, garaje care au fost construite conform autorizaţiei de construcţie obţinute de la Primăria Municipiului Oradea şi care au fost demolate în scopul amenajării de locuri de parcare de domiciliu, primesc parcare de domiciliu gratuită pe 5 ani, dacă nu au primit/nu vor primi despăgubiri.

Astfel, aceştia cer Primăriei să demoleze garajele pe cheltuiala oraşului şi să le fie atribuite locuri de parcare cu gratuitatea prevăzută de HCL.

În condiţia existenţei acestei hotărâri, deţinătorii de garaje legale sunt ofensaţi de modul în care au fost abordaţi de Primărie cu somaţii, fără să fie pomenite niciun fel de drepturi sau compensaţii. Asta mai ales că – spun reprezentanţii lor – chiria pe teren s-a tot mărit de la an la an, ajungând, recent, la 600 de lei.

„E normal să beneficiem de această Hotărâre (448/2010), mai ales că chiria pe teren s-a tot majorat, iar noi am tot plătit, niciodată nu am comentat. Să ne dea drepturile din HCL, noi ne luăm uşile şi golim garajele, iar ei sunt liberi să le demoleze. Nu am mai mers până acolo să cerem despăgubiri, chiar dacă garajele sunt proprietatea noastră, construită legal”, susţin reprezentanţii celor nemulţumiţi.

Va urma

Situaţia din zona Doina – Decebal – Menumorut se va repeta şi în alte puncte din oraş. Vicele Birta a ieşit în campanie, prin cartiere, pentru discuţii cu orădenii pe acest subiect. La finalul lunii trecute, Birta s-a văzut şi cu orădenii de pe strada Milcovului şi cu cei de pe strada Călărașilor – intersecție cu B-dul Decebal, „unde în curtea interioară a blocurilor vom demola 12 garaje și vom amenaja peste 50 de locuri de parcare”.