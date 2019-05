Primăria Sânmartin, proprietară pe 60 ha din Pădurea Felix. Prinde contur parcul de aventură

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, l-a anunțat pe primarul de Sânmartin, Cristian Laza, că a trecut în proprietatea comunei aproximativ 60 ha din Pădurea Felix. Anunțul vine după ce primarul Cristian Laza, susținut de vicepreședintele Ioan Mang, a făcut demersuri pentru a trece Pădurea Felix din proprietatea Romsilva în cea a comunei, pentru a investi într-un parc de aventură pe fonduri europene. „Vom primi din Pădurea Felix porțiunea cuprinsă între calea ferată și Hotel Internațional. Noi am cerut inițial pentru parcul de aventură 132 ha, dar acum sunt foarte mulțumit cu ceea ce am primit, deoarece ne costă și taxa de administrare, erau costuri de întreținere pentru această suprafață, igienizări. Acum, noi trebuie să trecem documentația prin Consiliul Local, să dăm o hotărâre de consiliu, să facem studiul de fezabilitate, propuneri pentru parc. În doi ani trebuie să facem parcul, fiindcă Legea 220/2018 prevede că dacă în cinci ani nu am făcut investiția, ni se ia pădurea”, spune primarul Cristian Laza.

Ministrul Deneș, aflat în vizită în Bihor, a prezentat programul de investiții hidrotehnice în județ, după care a vizitat șantierele din Dobrești, Remetea, pepiniera și Ocolul Silvic din Sudrigiu. La finalul vizitei de lucru, ministrul s-a întâlnit cu primari din zona Beiuș-Ceica, silvicultori și reprezentanți ai ABA Crișuri, la Căminul Cultural din Remetea.

Șeful Primăriei Sânmartin spune că ministrul a găsit soluția legală și că era foarte greu să obțină întreaga suprafață, deoarece acolo este și o pepinieră. În calea proiectului primarului de Sânmartin stătea până acum faptul că proprietar al pădurii era Romsilva.

Pădurea pe care Primăria vrea să o transforme într-un loc de atracție se întinde pe 150 ha. „Obiectivul nostru este să aducem un plus pădurii din Băile Felix, să facem un parc de aventură, dar şi să amenajăm alei şi piste pentru alergat", e intenția primarului de Sânmartin. Primarul Laza a făcut de luni de zile mai multe încercări de a obține pentru comună proprietatea pădurii, în care altfel nu poate investi. Deputatul Ioan Sorin Roman, prezent și el la întâlnirea cu ministrul, a depus deja un proiect pentru a modifica cadrul legislativ care permite transferul pădurilor din staţiunile balneoclimaterice de la Romsilva către unitatea administrativ-teritorială, dacă există un proiect de investiții. Se pare însă că acest demers, mult mai greoi, nu mai e necesar.

La această întâlnire, primarul Cristian Laza, mulțumit că se poate apuca de lucru, nu a uitat să-i mulțumească vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Ioan Mang, pentru sprijinul acordat în obținerea transferului pădurii din Felix în proprietatea Primăriei Sânmartin.