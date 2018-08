Primăria și Episcopia Greco-Catolică vor organiza o strângere de fonduri pentru refacerea Palatului

„Unul dintre cele mai importante monumente arhitecturale din Oradea, Palatul Episcopal Greco-Catolic, emblemă a orașului, a fost distrus în mare măsură de un incediu devastator în această seară. Întreg orașul este emoțional afectat de pierderea acestei clădiri impresionante.

Primăria Oradea împreună cu Episcopia Greco-Catolică va deschide luni un cont pentru strângerea de fonduri în vederea refacerii acestui monument simbol al orașului. Primăria Oradea se va implica financiar în acest efort de reconstrucție a Palatului Episcopal Greco-Catolic.

Mulțumim pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana care au acționat în forță și cetățenilor pentru implicare”, a transmis municipalitatea Oradea, prin intermediul paginii de facebook, la scurt timp după ce incendiul a fost lichidat.

Sprijin și de la Ministerul Culturii

Promisiuni de implicare în procesul de reconstrucție a Palatului Episcopal a făcut și Alexandru Pugna, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Aflat într-o vizită la Oradea, Alexandru Pugna a sosit la fața locului pentru a împărtăși, alături de episcopul Virgil Bercea și alături de orădeni, durerea pierderii unui simbol al Oradiei.

,,Este dureros ceea ce s-a întâmplat în Oradea. Mă aflu aici într-o vizită. Cu o oră jumate înainte de a izbucni incendiul, am trecut prin fața clădirii și am admirat-o. Cum, de altfel, am admirat tot centrul Oradiei. M-am bucurat să văd că, iată, aceste clădiri, monument-istoric, au fost reabilitate și arată impecabil. Cred că Oradea poate fi un municipiu-exemplu pentru celelalte centre importante din România care dețin un astfel de patrimoniu. Este de-a dreptul tragic ce s-a întâmplat în această seară. Sunt sigur că organele abilitat vor găsi cauzele producerii incendiului devastator.

Împreună cu PSS Virgil Bercea, suntem șocați de ceea ce s-a putut întâmpla, într-un timp atât de scurt, și discutăm ce soluții am putea găsi pentru ca, împreună cu Primăria Oradea, Ministerul Culturiii și Identității Naționale să sprijine financiar lucrările care vor fi necesare refacerii acestei clădiri – monument istoric, care pentru Oradea reprezintă un reper.

Fiind un monument istoric, clasat în categoria A, prin Institutul Național al Patrimoniului, Ministerul Culturii va putea să finanțeze lucrările care sunt necesare pentru refacerea a ceea ce s-a distrus în această seară’’, a declarat Alexandru Pugna.

