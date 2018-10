Primarii Bihorului implicați în Referendum. Confuzie în rândul votanților

Sâmbătă seara, la orele 21,00 doar aproximativ 10% dintre localnicii din Aștileu votaseră la Referendum. Sâmbătă, primarul a vrut să vadă care e tabloul unei zile de lucru, care e intenția de vot, și într-o zi în care nu a încercat să mobilizeze oamenii. Cu totul altfel spune primarul Lazăr Vasile Ionuț că s-a întâmplat duminică, când a discutat cu vectorii de opinie din localitate, iar preoții și pastorii au cerut oamenilor, din nou, după slujbă să meargă la vot.

Electorat confuz, bulversat

Rezultatul a fost uimitor. La orele 14,00 în trei secții de votare din cinci, respectiv Chistag, Călățea și Peștera prezența la vot depășea 30%, iar la orele 16, în toate cele cinci secții de votare se depășise pragul de 30%. „În rural, oamenii sunt mai sensibili, mai interesți de anumite chestiuni cum e aceasta. Problema cu mobilizarea e în urbanul mare…Cred că și întrebarea la Referendum e pusă neadecvat, fapt pentru care oamenii s-au mobilizat după discuția cu primarul, cu preoții, noi investind încrederea noastră în pledoaria pro exercitare a dreptului de vot. Le-am explicat oamenilor că e un vot pentru generația viitoare, și că așa cum acum 29 de ani când s-a modificat Constituția nu s-a anticipat această situație, peste alții 29 de ani, probabil, vor fi necesare noi corecturi…Au fost ceva emoții în ceea ce privește prezența la vot, deoarece vremea aceasta frumoasă i-a invitat pe oameni la alte activități, la plimbări. În plus sunt nunți, botezuri, alte evenimente care îi atrag pe oameni. Au fost mesaje, zvonurile care au circulat pe internet i-au făcut pe oameni confuzi, i-au bulversat, i-au determinat pe unii să rămână în stand-by. Aceasta e analiza mea după 10 ani de administrație….Cred că oamenii confundă mult referendumul cu guvernarea și de aceea au o anumită reacție. În plus, a existat un interval mare de timp între momentul în care unii au semnat pentru această modificare și momentul refendumului. Ceva i-a bulversat între timp…Oricum, după ora 16,00 noi am votat pentru celelalte UAT-uri care nu au avut o prezenta mare la vot”, a glumit primarul de Aștileu. 2994 de votanți s-au aflat pe listele de vot la Aștileu.

La Beiuș, după raportările de la orele 16,00 votaseră 23,56 % dintre oameni. Aceasta după ce sâmbătă, la închiderea urnelor prezența la vot era de 9,63%. „Nu am avut turism electoral la Beiuș. Sâmbătă au votat 898 de localnici și 96 de oameni aflați în tranzit, pe listele suplimentare. În Beiuș sunt 9.305 votanți. S-a votat mai mult la secțiile aflat de-a lungul DN 76, la Primărie și la Școală. Același trend s-a păstrat și duminică. O afluență la vot s-a constat între orele 12-14,30. M-am implicat doar ca și creștin ortodox, explicându-le oamenilor care îmi spuneau că nu are nici un sens să meargă la vot, fiindcă sunt bani aruncați, că au votat și pentru reducerea numărului de parlamentari și nu s-a ținut cont, că acum se votează pentru a elimina orice confuzie din Constituție pe tema familiei. Le-am spus oamenilor că dacă tot se cheltuie niște bani, să ne facem datoria civică să mergem la vot. Din perspectivă politică, PNL nu s-a implicat în a cere oamenilor semnături pentru a declanșa această acțiune. Au fost oameni însă care mi-au spus că s-au dus să voteze : «te-am ascultat, am fost la vot, dar nu am înțeles nimic din această întrebare»”, a explicat primarul Beiușului Mlendeea Căluș Petru. La Beiuș, în apropierea secțiilor de votare puteau fi citite șisâmbătă mesaje pro și contra referendum, lipite pe ușile lăcașurilor de cult și acestea erau pro, dar și pe un imobil care adăpostește activități destinate copiilor, unde erau mesaje de ambele facturi. „O campanie mai lungă și o întrebare mai concretă”. Aceasta consideră primarul de Salonta Torok Laszlo că trebuiau să existe pentru a stârni interesul oamenilor să meargă la vot. „Oamenii care votează de obicei nu au avut timp să afle care e esența acestui vot. Din perspectiva mea, greșeala e că întrebarea putea fi interpretată. A fost om care mi-a spus că mergând și votând «da» la Referendum practic de acum încolo noi împuternicim Parlamentul să facă ce vrea, să opereze orice modificare vrea în Constituție”, ne-a spus primarul de Salonta. Înainte de ora 16,00, votaseră 15% dintre salontani. Mulți dintre oameni nu s-au identificat cu această problemă, considerând că nu e pe lista de priorități a României să spună că familia e formată dintr-un bărbat și o femeie, prioritare fiind „educația, sănătatea, un viitor mai bun pentru copii”.