Într-o pereche fină de cercei, un colier impozant, un pandantiv elegant sau un inel plin de personalitate se află o arhivă nelimitată de emoții și gânduri.

Debutul primăverii marchează un nou început, o șansă de ne încărca de seninătate și luminozitate, în timp ce natura înflorește în cea mai frumoasă versiune a ei. Pentru unii dintre pasionații de bijuterii, ar putea fi chiar primăvara primului diamant. Momentul magic în care o piatră prețioasă fabuloasă ajunge în sfârșit în mâinile purtătoarei pe care a așteptat-o dintotdeauna. Iar pentru că vrem să începi această perioadă fascinantă în preajma unor piese fermecătoare, îți oferim cadou un Diamond Discount de 15% pentru bijuteriile prețioase din magazinele Ilex Gold și din shop-ul online, www.ilexgold.com.

Lanțul Royal Blue, o împletire maiestuoasă de diamante și un superb safir, amintește prin accentul albastru de seninătatea cerului de primăvară. Forma inedită, realizată dintr-un contur de aur alb și un șir răvășitor de diamante, transformă această bijuterie într-o adevărată piesă de colecție.

Tot safirul este și vedeta lanțului cu pandantiv Blue Moon, care va fura cu siguranță toate privirile de fiecare dată când îl vei purta. Forma rafinată, cu diamante dispuse sub formă de lacrimă și safire ravisante care îi adaugă o notă romantică… toate acestea sunt trăsături ale unei bijuterii de poveste, demnă să fie purtată în cele mai speciale momente ale vieții.

Sărbătoriți feminitatea în fiecare zi, purtând brățara All the Little Bows. Fiecare fundiță este încrustată cu diamante discrete, dar pline de strălucire. În plus, designul jovial permite integrarea bijuteriei chiar și în ținutele casual-chic. Brățară A Beautiful Pattern se încadrează în categoria alegerilor clasice, dar care au totuși „acel ceva” care le oferă unicitate. Se poate purta zi de zi, integrându-se cu ușurință atât într-un look casual, cât și în cadrul aparițiilor ravisante de seară.

Discount-ul de 15% valabil în aceste zile vă oferă ocazia perfectă de a achiziționa o pereche de cercei de tip stud, un model atemporal pe care îl veți purta cu siguranță extrem de des. O combinație irezistibilă între aerul glam al diamantelor și caracterul practic al acestor bijuterii pe care orice doamnă sau domnișoară ar trebui să le dețină.

Floarea, unul dintre cele mai fascinante simboluri ale omenirii, este elementul central al cerceilor Diamond Rose. Emanând feminitate și finețe prin fiecare diamant, această bijuterie va aduce un suflu de rafinament primăverii tale.

Inelul Beauty of Infinity va fi remarcat cu siguranță – conturul îndrăzneț, ușor geometric, este pus în evidență de diamante poziționate strategic. O piesă care va ajunge să fie reprezentativă în cadrul colecției tale de bijuterii.

Dacă preferi aurul galben, îți recomandăm inelul Diamond Spiral, al cărui design spectaculos se bazează pe un mix de eleganță și modernism. Aspectul său inconfundabil nu va trece neobservat în niciun context.

Bineînțeles, ești liber(ă) să răsfoiești toate modelele disponibile online, pe www.ilexgold.com, și în magazinele noastre. Pe perioada promoției #DiamondDiscount, toate piesele cu diamante vor beneficia de o reducere de 15%. Dacă aveți în plan o viitoare cerere în căsătorie, este un moment excelent și pentru achiziționarea inelului de logodnă, întrucât și această categorie de bijuterii face parte din campania noastră. Accesând secțiunea dedicată a site-ului nostru, vei descoperi o selecție generoasă de inele fermecătoare, menite să devină aliați de nădejde în momentul în care vei pune marea întrebare.

Sperăm să fie aceasta primăvara primului tău diamant, iar dacă deții deja această fabuloasă piatră prețioasă, îți urăm să îți îmbogățești colecția cu fiecare ocazie. Aceste piese de colecție reprezintă adevărate opere de artă care le vorbesc despre noi până și viitoarelor generații, când noi nu vom mai fi, dar diamantele vor continua să strălucească. Prin noi înșine, orice bijuterie devine de neprețuit. Mai multe detalii: https://www.ilexgold.com/ și https://www.facebook.com/ilexgold