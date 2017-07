Primul festival de fusion & gospel

În perioada 4 – 6 august 2017, la Gărâna, în Poiana Lupului – locul unde s-a scris istorie pentru Festivalul Internaţional de Jazz, se va desfăşura un alt eveniment care se anunţă unul de excepţie.

Prima ediţie a Festivalului de fusion & gospel – „Visions of Dreams” aduce pe scenă nouă artişti din Serbia, Austria, Marea Britanie, SUA şi Romania. Un eveniment de excepţie produs artistic de Dean Bowman, un nume important al scenei de jazz, rock şi avant-garde al New York-ului, va debuta în seara de vineri, 4 august, cu recitaluri excepţionale şi inedite ce vor purta mintea şi sufletul de la blues la jazz, funk, pop, rock şi electronic. Rareş Totu’s Midnight Sun, singura trupa de blues-funk din Romania, va încheia prima seară a festivalului.

Seara de sâmbătă, 5 august, promite să înceapă în acelaşi mirific amalgam muzical şi să se incheie cu recitalul cunoscutului Branko Trijik, într-un tribut James Brown excepţional.

Duminica vom fi acolo unde nu am fost niciodata la Gărâna, în armonii de Gospel şi Negro Spiritual care vor răsuna în Poiana Lupului dumnezeieşte pentru că dacă spunem gospel, spunem Dumnezeu şi dacă spunem Poiana Lupului, ne apropiem mult de îngeri.

Merry Gospel Choir (SRB), Corul Allegrettone (RO) şi Visions of Dreams Choir (SUA/SRB/RO) vor duce spiritul acolo unde numai puţini pot ajunge prin muzica lor, ritmul mişcat şi o pronunţată amprentă purtând semnătura sclavilor africani de pe plantaţiile americane, dar şi prin melodiile de o adâncă expresivitate. Seara se va sărbători la Festivalul Wieninger cu bere bavareză şi apoi se va reveni pe pământ!

Despre fusion&gospel

Fusion Music considerată „muzică de nişă”, oferă posibilitatea ca mai multe stiluri diferite să fie folosite în timpul unei reprize muzicale dar şi în timpul interpretării unui singur cântec. Reprizele de fusion au o varietate largă de muzică alternativă incluzând blues, soul, disco, jazz, pop sau muzică electronică dar şi alte genuri muzicale.

Gospel Music este un gen de muzică creştină. Creaţia, interpretarea, semnificaţia şi chiar şi definiţia muzicii gospel diferă în funcţie de cultură şi contextul social. Muzica gospel este compusă şi interpretată în multe scopuri: religios sau ceremonial dar şi ca produs de divertisment pentru piață.

Gospel music are, de obicei, vocale dominante cu o armonie puternică, cu versurile creștine.

Muzica gospel s-a dezvoltat până la începutul secolului al XVII-lea şi are rădăcini în tradiția populaţiei de culoare. Cea mai mare parte a cântarilor au fost făcute a cappella. Pentru prima dată termenul de „Gospel Song” a fost folosit în jurul anului 1874.

Gospel blues este o combinație de chitară blues și versuri evanghelice. Southern gospel este o muzică (tenor-bariton-cvartet de bass) cântată în special de voce masculină. Gospelul progresiv sudist este un gen de muzică americană care are la baza gospelul sudic, dezvoltandu-se semnificativ în ultimele două decenii.

Christian country muzic numită uneori „muzică de gospel de la ţară” este un subgen de muzică evanghelică, cu o tonalitate rudimentară, neşlefuită. Bluehrass gospel îşi are rădăcinile în muzica montană americană. Celtic gospel music vine cu elemente de muzică celtică, care interferează cu gospel-ul şi este destul de populară în țări precum Irlanda. British black gospel se referă la muzica evanghelică a diasporei africane, gen muzical produs în Marea Britanie.

PROGRAM:

Vineri, 4 august

– FunkTastic Colaition

– BluesTone feat. Dean Bowman

– Fish In Oil

– Rareş Totu’s Midnight Sun

Sâmbătă, 5 august

– Nomad

– Blue Family feat. Dean Bowman

– Bas I Stega

– James Brown Tribute Band feat. Branko Trijic plus

– Midnight Band feat. many special guests

Duminică, 6 august

– Allegretto Choir

– Merry Gospel Chorus

– Vision of Dreams Chorus

plus Ryan Donohue and special guests

– Tribute to Clay Windham