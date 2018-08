Primul punct în deplasare pentru Luceafărul

Un meci în general echilibrat, în care ocaziile de a marca s-au născut destul de greu. Cea mai mare şansă de gol a primei părţi le-a aparţinut bihorenilor, în minutul 32 când Luduşan a scăpat singur cu Murariu, dar portarul timişorean a reuşit să blocheze cu piciorul.

Replica gazdelor a venit în partea a doua, după un corner executat de Ignea mingea a ricoşat la Mera, care a şutat în portarul Moga din colţul careului de 6 metri (53). Portarul bihorean s-a remarcat în minutul 66, când a respins în corner şutul de la 16 metri expediat de Bănică.

ASU Poli a forţat pe final, dar defensiva bihoreană şi-a făcut bine temele şi a conservat primul punct cucerit în deplasare. În prelungiri, pe o contră Paraschiv putea obţine mai mult din faza pe care a creat-o.

De remarcat că formaţia bihoreană a încheiat jocul cu opt jucători U21 în teren.

Pentru Luceafărul urmează a treia întâlnire cu o echipă de pe Bega, sâmbătă 25 august, când la Sînmartin va poposi ACS Poli Timişoara.

„Un punct muncit. Puteam să şi câştigăm, dar şi să pierdem. E îmbucurător că nu am primit gol. Una peste alta este un rezultat echitabil. Am avut atitudine bună, băieţii au luptat şi consider că suntem pe un drum bun”, ne-a declarat antrenorul Cristian Lupuț, care a fost nevoit să improvizeze pe postul de fundaş dreapta, unde a fost mutat Gunie, Torişte fiind accidentat.