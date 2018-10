Prin muncă și pasiune, la Cosmetics Beauty Hair

Profesează de patru ani makeup-ul artistic. Cu toate acestea, fiecare zi este o nouă provocare pentru Antonia Lestyan. Întoarsă recent de la Cosmetics Beauty Hair, tânăra artistă este plină de emoții. Emoțiile unei experiențe trăite în Capitală, alături de cele mai mari nume ale industriei beauty.

„Anul acesta este cu siguranță cel mai activ pentru mine de până acum, și nu pot să spun decât că sunt cu adevărat mândră. Am început timid aici, în Oradea, pe scena Beauty Focus, unde am urcat pentru prima dată ca să susțin un seminar, anul trecut în luna octombrie, după care a venit propunerea de a participa la cea de-a zecea ediție Cosmobeauty, urmând astfel să bifez și primul drum în București dedicat artei. Nu cred că pot descrie în cuvinte trăirile care te cuprind atunci când stai la marginea scenei în timp ce ți se pregătește microfonul și privești înspre oamenii care au venit pentru a-ți asculta povestea despre pasiune, iar odată ce urci scările și ajungi în fața tuturor, acea poveste chiar prinde viață prin culoare. Atunci am învățat că nu contează unde mergi, pentru că odată ce faci totul din pasiune, fiecare ocazie de a împărtăși cu cei din jur este de neuitat”, a mărturisit Antonia Lestyan.

Imaginație fără granițe

În urmă cu câteva zile, Antonia a urcat, din nou, în avionul cu destinația București. De această dată pentru a participa la târgul Cosmetics Beauty Hair, de la Romexpo. În cadrul acestuia s-a desfășurat prima ediție a Makeup Forum, un eveniment dedicat tuturor pasionaților de machiaj – profesioniști sau doar iubitori de frumos.

„Makeup Forum a însemnat pentru mine încă un seminar în care mi-am propus să demonstrez că machiajul este o artă. Ca artist și – sunt fericită să o spun oficial – ca trainer, pun foarte mare accent pe conceptul din spatele demonstrațiilor mele, începând de la tema aleasă, ținute și prezentare în sine”, a dezvăluit tânăra.

„The Colour Resurrection”, tema prezentată de orădeancă, s-a născut din dorința acesteia de a arăta tuturor că imaginația, felul cum își alege texturile și cromatica pentru a contura povestea întregului look, trăirile pe care le dedică creației sale, toate acestea o fac unică. Totodată, aceste trăsături o definesc ca makeup artistă.

„Minutele petrecute pe scenă s-au transformat în niște aminitiri atât de dragi, și fiecare feedback, fiecare mesaj primit, a fost o confirmare a faptului că emoțiile și săptămânile de pregătire de dinainte au meritat din plin. Cosmetics Beauty Hair este, cu siguranță, cel mai mare eveniment dedicat industriei de beauty din țară, astfel că timp de 4 zile participanții au avut oportunitatea de a testa și achiziționa produse de la expozanții prezenți, iar eu mă bucur că am fost din nou alături de Paese, brandul cu care colaborez. Stând la stand, am avut ocazia de a cunoaște diferiți oameni, cu care am interacționat, cărora le-am oferit sfaturi și chiar trucuri, astfel încât fiecare să vadă și să se convingă că machiajul este acel ceva care ne ajută să ne evidențiem trăsăturile”, a mai punctat Antonia.

Surpriză

Pentru ea, cea mai plăcută experiență a fost când o doamnă a căutat-o la stand, i-a întins mâna și i-a spus că și-a dorit să o cunoască tocmai pentru că a fost cea mai tânără prezență la eveniment. Pentru a nu știu câta oară, orădeanca a dovedit că arta nu are și nu ține cont de vârstă.

„Emoțiile doamnei, vocea tremurândă și îmbrățișarea din final mi-au rămas întipărite în minte. E atât de frumos să cunoști oameni care apreciază ceea ce faci și care cred în tine. Astfel de persoane întruchipează unul din motivele pentru care îmi doresc să continui ceea ce fac, să evoluez și să arăt tot ce pot să realizez. Cu toate clipele de neuitat, kilometrii parcurși pe jos, emoțiile trăite, cele 6 zile petrecute în București au trecut nespus de repede, iar aceste două evenimente – Cosmetics Beauty Hair și Makeup Forum – au reprezentat o experiență care m-a maturizat în primul rând ca om, dar și ca artist, demonstrându-mi încă o dată mie însămi că arta este un limbaj universal, care poate ajunge la sufletele tuturor”, este de părere studenta la Medicină.