Prinși cu probleme la permis, unul de mai multe ori

Unul a fost prins luni dimineața la frontiera de la Salonta. În jurul orei 7:00, C.S., în vârstă de 37 de ani, a ajuns la frontieră la volanul unui autoturism înmatriculat în Germania.

La controlul specific, bărbatului i s-a solicitat să prezinte documentele de identitate și permisul de conducere. Doar că permisul îi era anulat din cauza unor abateri la regimul circulației pe drumurile publice. Drept urmare, el e acum cercetat pentru conducerea unui vehicul cu permis de conducere anulat.

Altul a și fost reținut

În după amiaza zilei de luni, un alt șofer a fost chiar reținut după ce a fost prins în repetate rânduri, în timp ce conducea fără permis. La ora 17:05, pe drumul comunal 32, de la Cetariu, polițiștii din Biharia au depistat în trafic un localnic de 27 de ani, în timp ce rula cu o amșină fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Șoferul a mai fost cercetat de polițiștii bihoreni în alte patru dosare penale, după ce, din aprilie anul trecut și până în ianuarie a.c., a fost depistat în trafic, în repetate rânduri, în timp ce conducea fără permis și sub influența alcoolului.

Omul are acum dosar penal, dar a și fost reținut pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Marți, 19 februarie a.c., bihoreanul de 27 de ani a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, care a dispus ca acesta să fie pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Altul și cu număr fals

Un alt bihorean a fost prins tot luni după-amiază conducând fără permis o mașină neînmatriculată și pe deasupra avea și număr fals. La ora 15:45, pe drumul de la Surduc, polițiștii de la Copăcel și Săcădat au depistat în trafic un tânăr de 21 de ani, din Copăcel, care conducea așadar o mașină neînmatriculată ce avea montate plăcuțe cu un număr fals de înmatriculare.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul de 21 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Șoferul are acum dosar penal.

În seara de luni, la ora 23:25, pe str. Făcliei din Oradea, un bărbat de 33 de ani, din Hidişelul de Sus, a fost reperat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferului i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei și e cercetat penal.