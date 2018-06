Prinţi şi prinţese pe catwalk

După finalizarea cursurilor micuţele prinţese şi prinţi se întrec în cadrul unui concurs de miss. Cursanţii au astfel posibilitatea de a demonstra ceea ce au învăţat. Evenimentul a avut loc, la sfârşitul săptămânii, la Lotus Center Oradea. Protagoniştii evenimentului au concurat la trei probe.

Înainte de a defila pe catwalk, fetele şi băieţii au avut o lună de pregătire: lecţii de modelling şi de fotogenie, copii învăţând de asemenea coregrafiile pentru concurs şi cum să pozeze.

De pe catwalk nu au lipsit nici primele absolvente ale Şcolii de Prinţi şi Prinţese „Gift of Beauty”, care au prezentat mai multe colecţii de îmbrăcăminte.

Cei cinci membri ai juriului , printre care s-au numărat şi un model venit tocmai din Ucraina dar şi Carla Negruţ eleva Şcolii de Prinţi şi Prinţese Gift of Beauty desemnată de curând Best Princess of the World în cadrul unui concurs care a avut loc în Georgia, au decis ca titlul Miss Mini Model Gift of Beauty la categoria 5 ani să îi revină Anamariei Pantiş. Titlul de Miss Fotogenie Gift of Beauty i s-a acordat Antoniei Macarie. Alexia Berce a primit titlul de Miss Gift of Beauty 2018.



La categoria 7-8 ani, Teodora Bulzan a primit titlul de Miss Mini Model Gift of Beauty 2018, Natalia Pop –Miss fotogenie Gift of Beauty 2018 iar Jennifer Cozman – Miss Gift of Beauty 2018.

La categoria 9-10 ani, titlul Miss Fotogenie Gift of Beauty –Adelina Hiriţ, iar Miss Gift of Beauty 2018–Daria Serac.

Mister Mini Model Gift of Beauty a fost desemnat Raul Petruş Popa iar Mister Gift of Beauty 2018 Alex Constantin Botiş.

Săptămâna viitoare va avea loc la Budapesta un important concurs de modă pentru copii. Printre medelele selecţionate de organizatori se vor număra şi modele ale Şcolii de Prinţi şi Prinţese „Gift of Beauty”.

Şcoala de Prinţi şi Prinţese „Gift of Beauty” a fost fondată în anul 2016 şi are ca scop – pe lângă valorificarea şi cultivarea a ceea ce Aristotel spunea că este un dar de la Dumnezeu: frumuseţea – dezvoltarea personală a copiilor prin diferite activităţi, cursuri şi concursuri de frumuseţe pentru copii.