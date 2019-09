Probleme cu directorii de școli

Școlile din județul Bihor s-au confruntat, în acest an, cu o problemă neobișnuită. Dacă până acum orice concurs pentru un post de director de școală s-a lăsat cu concurență, în acest an la 33 de școli din Oradea și județ nu s-a înghesuit nimeni. În acest fel, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bihor s-a văzut nevoită să asigure continuitate pe posturi.

În plus, Inspectoratul s-a trezit și cu două demisii: una la Școala din Sântandrei, iar cealaltă la Drăgești. Aici, șeful IȘJ Bihor a propus-o director pe învățătoarea Liana Pan, iar la Sântandrei a numit-o, prin detașare, pe prof. Aurelia Șerfezi. La Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” fostul director – prof. Gheorghe Tirla, s-a pensionat, iar directorul adjunct nu s-a prezentat la concurs din cauza unor motive medicale.

Pentru a asigura conducerea unității de învățământ, Alin Novac-Iuhas a numit-o director pe prof. Carmen Chira (fost inspector de limba engleză și cu o experiență bogată în sistemul de învățământ, respectiv în proiecte școlare), iar pentru postul de adjunct a fost numită prof. Cristina Brădău, cea care, în ultimii ani, s-a ocupat de munca educativă la nivelul unității de învățământ.

„Acolo unde la concurs nu s-a prezentat nimeni, am acordat continuitate conducerilor care au funcționat și în anul trecut școlar. Am avut două demisii – la Sântandrei și Drăgești. La Drăgești am mizat (la fel ca în celelalte cazuri) pe experiență. Astfel, am numit un cadru didactic la propunerea colectivului de acolo. O învățătoare care are cea mai mare vechime în unitate și îndeplinește toate condițiile (grad didactic I, membru în corpul de experți etc. este vorba de Liana Pan.

La Sântandrei, avem demisia doamnei director Elena Duma. Aici am propus-o și numit-o prin detașare, până la sfârșitul anului școlar, pe Aurelia Șerfezi (gradul didactic II, pe cale să finalizeze doctoratul, membrii în corpul de experți)”, a explicat prof. Alin Novac-Iuhas.