Probleme la FC Bihor „Legenda 1902”

Situaţia s-a schimbat radical în această iarnă, când clubul a pierdut marea majoritate a jucătorilor din cauza faptului că aceştia nu şi-au primit drepturile financiare conform înţelegerii.

Astfel, Avram, Mangra şi Negrea au ajuns la CSC Sînmartin, Boneta la FC Universitatea, Ferik la CS Oşorhei, Matei, Junc, Rus şi Grozav au ales CS Oşorhei II, în timp ce Chira a plecat la muncă în Anglia.

Antrenorul George Zima s-a trezit doar cu 5 jucători din vechiul lot – Satmari, Paşca, Peter T., Lengyel şi Matea – astfel că despre reunire nici nu a putut fi vorba încă. Celor cinci li se vor mai adăuga Remeş (CS Oşorhei), Ianceu (CSM Oradea), Boroş şi Mişuriak (Frontiera Oradea), plus trei jucători care au evoluat la Locadin Ţeţchea.

Chiar şi în aceste condiţii, tânărul tehnician speră să reuşească să termine campionatul pe locul 1, având în vedere şi cele 7 puncte avans faţă de locul 2. „Chiar dacă am pierdut mulţi jucători, nu renunţ. Vreau să câştigăm campionatul. Am muncit mult, am investit din toate punctele de vedere, şi sunt încrezător că va fi bine”, ne-a declarat George Zima.

În vară, la conferinţa de presă în care a anunţat înfiinţarea noului club, preşedintele executiv Mircea Fodor a precizat că bugetul lunar al FC Bihor „Legenda 1902” va fi de circa 30.000 lei.