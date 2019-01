Problemele financiare se acutizează la CSU CSM

Cu precădere ultimul eșec surprinde, mai ales prin proporțiile scorului. Explicația acestei înfrângeri usturătoare o constituie absențele celor două jucătoare străine, Tierney Pfirman și Mirjana Beronja, respectiv a celor mai bune două jucătoare autohtone, Ioana Gavra și Ruxandra Chiș, din motive de ordin financiar. Beronja și-a reziliat contractul cu echipa, iar Pfirman, Gavra și Chiș refuză să mai joace până nu li se vor achita salariile restante.

Antrenoarea Adriana Niculescu afirmă că problemele financiare ale echipei s-au acutizat. „Am încercat din răsputeri să evităm o astfel de situație, am adus chiar bani de acasă pentru a plăti o parte din restanțele financiare față de jucătoare. Din păcate, promisiunile de sprijin din partea unor posibili sponsori nu s-au concretizat, iar restanțele s-au acumulat. Ca urmare, Pfirman, Gavra și Chiș nu mai vor să joace până nu-și vor primi banii, iar lui Beronja i s-a reziliat contractul. Este o situație foarte dificilă, echipa este lipsită de aportul acestor jucătoare. Avem promisiuni de finanțare din partea Consiliului Județean Bihor, dar am înțeles că instituția are banii blocați și nu poate să facă niciun fel de plăți”, ne-a declarat antrenoarea Adriana Niculescu.

Etapa viitoare, CSU CSM Oradea ar trebui să joace în deplasare cu Rapid București. Echipa noastră dorește însă să amâne partida, pentru a comasa două deplasări, la Rapid și la CSM Alexandria, cu scopul de a economisi costurile aferente.