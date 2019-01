Procuror: „Era o discuție la o cafea”

Cinci din cei șase procurori anticorupție orădeni au fost chemați la audieri, ieri, la Secția de anchetă a magistraților din cadrul Parchetului General. Aceștia au fost chemați să dea cu subsemnatul după ce în spațiul public a apărut o înregistrare (făcută publică de avocatul Răzvan Doseanu) în care se vorbește de „liniștirea” judecătorilor de la Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea.

Contactat telefonic, procurorul Cristian Ardelean, de la DNA Oradea, a susținut că „poate fi o discuție în interiorul instituției, la o cafea, despre care nu se știe dacă e autentică”. Acesta a precizat că nu a făcut niciodată acțiuni de natură să introducă frica în judecători ori să-i liniștească.

„Nu am analizat autenticitatea înregistrării. Asta se cercetează. Dar nu am amenințat pe nimeni și nu am vrut niciodată să introduc frica. Nu pot să-mi explic cum a apărut această înregistrare, cine a făcut-o, asta se va stabili în cadrul unei anchete penale”, a declarat aseară, înainte de a fi audiat, pentru Jurnal Bihorean/bihon.ro, procurorul Cristian Ardelean.

La rândul său, procurorul Ciprian Man, fostul șef al DNA Oradea, a declarat: „În cadrul dialogului care a apărut în media, dialog între colegi, într-un cadru închis, nedestinat publicului, eu m-am referit la frica de lege. Atât. Nu am amenințat ori șantajat vreodată judecători”.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deschis un dosar penal având ca obiect conţinutul înregistrării din interiorul DNA Oradea, în urma denunţului făcut de Coaliția Românilor pentru Combaterea Corupției. Astfel, procurorii Parchetului General au dispus începerea urmăririi penale in rem în această cauză. Și ministrul Justiției, Tudorel Toader, a asigurat că se vor lua măsuri în acest caz, întrucât „actul de justiție nu poate fi abordat în acest fel”.