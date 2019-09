Produse din branduri renumite la târgul de la Arena Antonio Alexe

Târgul, cu intrare liberă, este deschis între orele 10:00 – 22:00.

Cei care vor trece pragul Arenei Antonio Alexe vor găsi articole din branduri internaţionale de top, precum: Guess, Mis Sixty, Jack&Jones, Silvian Heach, Reserved, Glamourous, Imperial, Idexe, Nuna Lie, Sonny Bono, Orsay, Mango, S. Oliver, Conbipel, Puma, Adidas, Asics, Reebok, Supra, Nike, New Balance, G-Star, Sketchers, Vans, Converse, Under Armour, etc.

Preţurile încep de la 35 de lei, iar târgul se aprovizionează zilnic cu 5.000 de produse noi. Cei care nu vor reuşi să ajungă la târg se vor putea întâlni cu produsele în cadrul magazinului ce urmează să fie inaugurat săptămâna viitoare pe B-dul Magheru nr. 6.