Produse Zero Carb – alegerea perfectă pentru controlul greutății!

Produsele fabricate de Forpro Carb Control – paste, sosuri, snacks-uri și smoothie-uri – sunt suplimente bogate în proteine pentru dietele de slăbit sau de mențienere.

I. Pastele Triple Zero – zero carbohidrați, zero zahăr, zero grăsimi – sunt fabricate din făină Forpro Carb Control, care are o capacitate extraordinară de a absorbi umiditatea. Poate reține o cantitate de 3 ori mai mare decât masa proprie. Datorită acestui fapt, în 100 g de Forpro-Carb Control 100 sunt doar 4 grame de făină, ale căror conținut de nutrienți este infim.

Konjac – ingredientul „miraculos ” al pastelor Triple Zero.

La baza pastelor Triple Zero stă făina produsă din Konjac, o plantă întâlnită în Asia de Est , Japonia , China și Indonezia. Rădăcina comestibilă a arborelui este cea care se utilizeaza în alimentație. Beneficiile în sănătate ale plantei sunt date de substanța pe care o conține și anume glucomannan. Fibra solubilă numită gucomannan, principala componentă din Konjac, are proprietatea de a încetini golirea stomacului, astfel încât senzația de foame se instalează mai târziu. De altfel, European Food Safety Authority – Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară recunoaște puterea de slăbire a konjacului, tocmai datorită ingredientului său activ numit glucomannan. Este un aliment natural 100%, fără gluten, care nu provoacă alergii. Pentru că nu conține zaharuri, acest aliment elimină toate efectele “secundare” pe care produsele tradiționale din făină de grâu le au asupra organismului uman: obezitatea și dezvoltarea unor boli precum diabetul.

Cei care iubesc pastele dar din motive medicale trebuie să se abțină de la ele, primesc o șansă cu Triple Zero Pasta pentru a nu evita complet mâncărurile preferate.

Produse disponibile: spaghete, spaghete cu busuioc, tagliatelle și „orez”.

II. Sosurile Near Zero Calorie – în 15 arome diferite sărate și dulci – sunt recomandate pentru paste, preparate la grătar sau deserturi.

Forpro Carb Control dezvoltă esențe care asigură gustul asemănător originalului, dar cu conținut redus de calorii, grăsimi, zahăr și carbohidrați. Toate sosurile au gust excepțional. De îndată ce guști aceste sosuri, uiți imediat că acestea sunt produse cu conținut scăzut de calorii.

Sosurile sunt produse din materii prime de calitate premium. Ele pot fi introduse ușor în orice dietă.

Produse disponibile: arțar canadian, BBQ, caramel, ciocolată dublă, hot chili, italian Bolognese, ketchup sicilian, maioneză franțuzească, miere și muștar, migdale și cocos, pepene Cantaloupe, piersici Bonita, steak, usturoi magic, vanilie Tahiti.

III. Beef Jerky – un snack gustos din carne de vită uscată, disponibil în 4 arome: original, chili, piper și teryaki.

Modul de conservare a cărnii prin uscare se regăsește în toate culturile din epoca preistorică până în zilele noastre. Azi însă, producția jerky-ului se desfășoară în condiții strict reglementate. Rezultatul acestui proces este un snack foarte gustos, bogat în proteine, care poate fi consumat în dietele de slăbit sau cele de menținere.

IV. Băuturile Smoothie fără adaos de zahăr, cu 15 g de proteine pe porție, reprezintă opțiunea perfectă pentru a-ți porni ziua sau după activitățile sportive. Shake-urile Forpro Carb Control nu sunt doar foarte gustoase, ele au și un conținut scăzut de grăsimi, nu conțin adaos de carbohidrați, însă

aprovizionează musculatura cu 15g (valoare biologică completă) de proteină din zer. Această proteină contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, precum și la menținerea sănătății sistemului osos. Un mix proteic gata de consum, care este întotdeauna la îndemână!

Arome disponibile: ciocolată și vanilie.

Produsele ForPro Carb Control sunt recomandate pentru diete de slăbit și de menținere sau pentru înlocuirea alimentelor interzise din motive medicale. Ele pot înlocui o masă echilibrată pentru mic dejun, prânz sau cină, pot fi preparate rapid, în doar câteva minute sau pot fi consumate pe drum, când sunteți pe fugă.

