Profesoara Microsoft: Nu exilați tehnologia la porțile școlii! Vom avea surpriza să rămânem izolați și singuri

E un proiect care investește în viitor, iar unul dintre fondatori este profesorul Mirela Gabriela Tanc.

Profesorul Mirela Gabriela Tanc, de la Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea, are o carte de vizită impresionantă și recunoaștere profesională la nivel internațional. Prin Mirela Tanc, Oradea se bucură de expertiza unuia dintre cei 9 dascăli considerați cei mai inovativi din lume în 2017. În cadrul conferinței, profesorul de limba română a prezentat un speach despre „Atractivitatea educației digitale pentru profesori și elevi”. Întreg conceptul prezentat e urmare a unei vaste experiențe la catedră, dar și la nivel internațional, a discuțiilor cu factori de decizie politică și cu experți din domeniul educației globale, precum Irina Bokova de la UNESCO, ori cu fostul vicepreședinte american Al Gore, sau cu secretarul general adjunct ONU, Amina Mohammed.

În urma acestor întâlniri la nivel internațional „am înțeles că educația este luată în serios, mi s-a întărit convingerea că suntem responsabili de viitor, că de noi depinde să găsim soluții la problemele cu care se confruntă societatea, că suntem datori să ne împuternicim elevii. Rețeta succesului după care se ghidează dascălul presupune ca ingrediente predarea clasică și tehnologia. „Tehnologia ajută elevul să cerceteze, să caute, să afle soluții la probleme, să prelucreze cunoștințele, să găsească singur sau în grup cunoștințele pe care urmează să și le însușească, să ajungă la reconstituiri și resistematizări de cunoștințe”, a pledat profesorul Mirela Gabriela Tanc.

În continuare, probabil cel mai activ dascăl bihorean la nivel internațional a explicat de ce este necesară sincronizarea educației cu nevoile secolului XXI, în condițiile în care trăim într-o epocă a transformărilor accelerate, „singura cale de supraviețuire fiind adaptarea continuă, și nu negarea realității”.

„Avem datoria, dacă nu chiar obligația, de a integra tehnologia în mod natural în experiența pe care le-o oferim copiilor la școală. Dacă o vom exila la porțile ei, s-ar putea să avem surpriza de a rămâne noi izolați și singuri”, a explicat profesorul. Dascălul de la „Oltea Doamna” a insistat asupra faptului că rolul profesorilor nu mai este doar acela de a transmite cunoștințe, ci de a selecta și structura informația, de a-i antrena pe elevi să se descurce în pletora de informații existente, de a-i ajuta să-și mențină motivația la nivel ridicat, de a găsi modalități de a face programa mai rezonantă, personalizată și semnificativă pentru fiecare elev. Nu în ultimul rând, ca un adevărat open mind, profesorul Mirela Gabriela Tanc a insistat asupra faptului că profesorul trebuie să dezvolte simțul critic al elevului și să îi insufle un set de valori.

Basmul predat cu ochelari VR

Sistemul actual de învățământ a fost creat acum 200 de ani și a răspuns provocărilor de atunci. La Forumul Economic Mondial de la Davos 2018, la care profesorul orădean a participat, s-a afirmat că „dacă nu schimbăm modul în care ne învățăm elevii, în 30 de ani vom avea probleme”.

Mirela Gabriela Tanc chiar aplică la clasă ceea ce propovăduiește. Anul trecut, elevii săi au făcut un studiu comparat al basmelor americane şi româneşti. Pentru asta, ei au intrat în direct, prin Skype, cu o autoare din Alaska. Profesoara Mirela Gabriela Tanc a intuit că tehnologia îi va face pe copii să înveţe mai repede şi mai bine, aşa că o foloseşte din plin. La începutul acestui an școlar, profesorul a cumpărat ochelari cu care elevii pot ajunge instantaneu în celălalt capăt al lumii, și i-a folosit la predarea basmului. Fiindcă știe că se poate preda şi cu telefonul pe bancă, cu ochelari de realitate virtuală şi cu lecţii ţinute pe Skype. Copiii se simt în lumea lor şi spun că învaţă mai uşor noţiunile predate.

Metodele moderne de predare au adus-o pe Mirela Gabriela Tanc în atenția Microsoft, care a premiat-o pentru ideile sale inovatoare. Una dintre cele mai apreciate a fost integrarea jocului Minecraft, foarte apreciat de copiii din întreaga lume, în lecțiile predate la clasă. Un copil a reconstituit cu Minecraft celebra Poiană a lui Iocan din Moromeții, iar profesoara a fost foarte încântată că elevul i-a demonstrat astfel că a citit cartea. Mirela Gabriela Tanc spune că în aceeași manieră i-a convins să citească și pe elevii care nu voiau să deschidă o carte. „Îmi învăț elevii să-și descopere și cultive abilitățile. Îi ascult, îi observ, văd ce le place și îmi adaptez strategia… Astfel ei se simt apreciați.

O lecție minunată am primit de le elevul meu Casian Sime, care mi-a mulțumit într-o compunere pentru tot ceea ce fac pentru ei. M-am bucurat fiindcă elevii mei de 11-12 ani înțeleg exact că, prin ceea ce facem, ne pregătim pentru viitor. Și acum am să citez: «Cine ar fi crezut că alături de colegii mei voi participa la un proiect inițiat de Universitatea Hardvard, în colaborare cu Pulitzer și cu National Geographic, numit Out of Eden?»”. În aceeași manieră, profesorul de limba română s-a întrebat: „Cine ar fi crezut că ideile mele vor fi apreciate de Microsoft?

Cine ar fi crezut că vom avea un cuvânt de spus, alături de elevi din 90 de țări de pe 6 continente, în cadrul proiectului Climat Action, în care am învățat să protejăm planeta împotriva poluării și a schimbărilor climatice? Cine ar fi crezut că vom deveni cetățeni globali, aflând, în direct, de la elevi din întreaga lume, detaliile despre țara lor, făcând schimb de creații literare, de idei, de tradiții?”

În cadrul orelor la care au folosit tehnologia, elevii de la „Oltea Doamna” au vizitat muzee, galerii de artă, au călătorit virtual la o fermă din Kenya, au învățat să creeze personaje literare cu scriitoarea Rabin Yardi din Santa Barbara, au ascultat povești scrise de o scriitoare, Tricia Brown. „Am învățat despre importanța știrilor adevărate de la Tammy și Mike Dunbar, din Modesto, USA, am aflat despre meseria de profesor de la Clive Gibson – profesor din Dubai, am aflat tradiții de nuntă din Malaezia de la Vanesri Kasi, profesor din TOP 50 Cei mai buni profesori din lume”, a atras profesorul Mirela Gabriela Tanc audiența în lumea virtuală. Dascălul a atras atenția că menirea dascălilor de azi este aceea de a pregăti liderii de mâine și că „tehnologia și resursele digitale trebuie să existe permanent la clasă, așa cum e clasica tablă neagră pe perete.

Probabil că nu toată lumea va putea să conceapă roboți sau programe pentru roboți, dar va fi nevoie de oameni care să îi întrețină sau să îi repare… Tehnologia e un accelerator, un catalizator al pedagogiei, dar puterea schimbării se află în educatori. Ea ne ajută să creăm poduri educaționale globale, învățând unii de la alții. Experiențele emoționale create prin intermediul tehnologiei inspiră acțiune. De noi, de profesori depinde ce moștenire le lăsăm elevilor noștri, pentru ca ei, la rândul lor, să devină agenți de schimbare”.

Prof. Mirela Gabriela Tanc, titluri:

– First Runner Up Pattern Recognition – E2 Singapore 2018

– Winner the Global e-innovation Award 2017

– TEDx Speaker

– Let’s Do It Ambassador

– Microsoft Innovative Educator Expert

– Skype Master Teacher

– MIE Trainer

– Member of Harvard Learning Community

– Champion 1st place GlobalEdConf 2017

– Global Ambassador Teach SDGs

– Out of Eden Learn-Harvard-Educator

– Empatico Participate Fellow

– United Nations Delegate for UN Data Forum Dubai 2018

– Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea