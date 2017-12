Program de Revelion în Oradea: DJ, concert la saxofon și spectacol pirotehnic

Primăria Oradea, prin APTOR, organizează Revelionul 2017-2018 în Piața Unirii. Spectacolul de revelion va începe la ora 22:00, cu MC Dany și va fi continua la 22:30 cu saxofonistul Max Merseny. Acesta va rămâne pe scenă până la miezul nopții, atunci când va avea loc un spectacol pirotehnic de aproximativ 10 minute.

Organizatorii doresc să realizeze un spectacol pirotehnic memorabil, astfel că artificiile vor fi lansate din trei locații diferite: Turnul Primăriei, Malul Crişului – vizavi de Primărie, unde a fost grădina de vară și de pe șantierul parcării subterane.



În ultima zi a anului Târgul de Crăciun, patinoarul, caruselul și zona de food vor fi deschise publicului până la miezul nopții.

„Ne apropiem cu pași repezi de finalul unui an plin de evenimente frumoase. Astfel că, le mulțumim în primul rând orădenilor, pentru că au dat curs invitației la toate evenimentele într-un număr atât de mare, dar și instituțiilor, partenerilor și colaboratorilor care au contribuit la reușita acestora. Vă asigurăm că ne vom strădui ca și în anul 2018, evenimentele pe care le vom aduce în fața publicului să fie cel puțin la fel de interesante ca cele din acest an. Vă urăm tuturor un An Nou fericit!”, a spus Mihai Jurca, directorul APTOR