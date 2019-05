Program Festivalul Copiilor în Oradea

Idee importată de la orașele mari din vest, Festivalul Copiilor, organizat în preajma zilei de 1 Iunie, ajunge la a treia ediție orădeană, cu un buget ușor mai mare decât cel de anul trecut. Cetatea va găzdui și în acest an cel mai mare festival dedicat celor mici.

Amenajarea curților interioare, preschimbarea lor într-un tărâm fantastic, intens colorat, a început de marți. Astfel, între zidurile austere, copacii din curtea interioară au fost îmbrăcați într-u soi de ștrampi verzi, galbeni sau roz, în ton cu starea sufletească de dorit la un festival pentru copii. Aceștia vor susține una dintre surprizele festivalului, niște piniate uriașe, la dispoziția micilor participanților. În program mai figurează ateliere creative, spectacole și magie, tobogane, activități și jocuri distractive, bunătăți și alte ocazii de distracție. Evenimentul e organizat de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (Visit Oradea), cu sprijinul Primăriei. Mihai Jurca, directorul APTOR, spune că bugetul evenimentului este de 120.000 lei, față de 90-100.000 lei, cât a fost anul trecut.

Kids Fest 2018

O parte din costul evenimentului este acoperit din taxa aplicată comercianților, în valoare de 16% din încasări.

„Noi ne-am pregătit pentru un weekend călduros, sper să îl și avem. Dacă poluă, unele evenimente vor fi amânate, dar altele pot fi chiar anulate, pentru că artiștii au alte obligații în acest weekend”, avertizează Jurca.

Curțile interioare

Scena principală a festivalului va fi amplasată în curtea Palatului Princiar. Zilnic, aici sunt programate spectacole cu povești precum „Hansel și Gretel” (Teatru de păpuși), „Gâlcevile din Chioggia” (Spectacol de teatru cu și pentru copii), Màtyás Kiràly lopni megy (Teatru de păpuși în limba maghiară), „Florile și curcubeul” (Teatru de păpuși) sau Povestea prostiei (Teatru de păpuși).

„Ne dorim ca ziua de 1 Iunie să fie plină de magie, așa că l-am invitat alături de noi pe magicianul Robert Tudor, renumit pentru numerele sale de magie prezentate într-o manieră unică. Robert este cunoscut de către public ca și finalist în show-ul „Românii au talent” și prezentatorul emisiunii „Vocea României Junior”. Tot de 1 Iunie, Ella Bella se întoarce la Oradea și îi invită pe toți copiii „La joacă!”, transmit organizatorii.

Copiii sunt tentați și cu pictură pe sticlă la „Palatele orădene”, atelierul de airsoft și tir cu arcul, cel de pictură pe ceramică sau atelierul de marionete.

Bufonii regali de la Famous Art revin și ei la Oradea însoțiti de Norișorii Plutitori, personaje spectaculoase care ne vor aduce la Cetate o adevărată magie în mișcare și baloane uriașe de săpun.

În fiecare zi de festival, participanții se vor putea bucura de un parc cu jucării, tobogane și jocuri uriașe, bazine gonflabile, un trenuleț electric, dar și o pistă pumptrack de 48 m lungime, pe care copiii se pot distra în voie cu biciclete și trotinete. Toate acestea vor fi amenajate în prima curte a Cetății, curtea interioară fiind rezervată scenei, zonei food și zonelor de răcoare și relaxare.

Program Festivalul Copiilor

31 MAI

12:00 Capra cu 3 iezi (spectacol interactiv, Brilliant Diversity)

13:00 Florile și Curcubeul (Teatru de Păpuși, Brilliant Diversity)

15:00 Pinata uriașă

15:00-17:00 Atelier de pictură pe sticlă (Noua Acropolă)

16:00 Gâlcevile din Chioggia (Teatru cu și pentru copii, de Șerban Borda)

17:00 Spectacol de magie interactivă Hocus Pocus

17:00-20:00 Marionetele la Cetate (atelier creativ, Fundația Culturală „Festivalul Internațional de Teatru Oradea”)

1 IUNIE

11:00 BUM! (spectacol cu clovni)

12:00 Spectacol de magie cu Robert Tudor

14:00-17:00 Comics Didactic (atelier de benzi desenate pentru copii by Mihai Grăjdeanu)

15:00 Hansel și Gretel (Trupa Arcadia)

15:00; 17:00 Întâlnire cu Bufonii regali (Famous Art)

16:00 Pinata uriașă

16:00-18:00 Atelier de pictură pe sticlă (Noua Acropolă)

16:00; 18:00 Magie în mișcare și baloane uriașe de săpun cu Norișorii Plutitori (Famous Art)

17:00 La joacă! cu Ella Bella

19:00 Concert muzical „Cântecele copilăriei” (Hocus Pocus, Sibiu)

2 IUNIE

11:00-13:00 Demonstrație de călărie și dresură de cai (Clubul Sportiv EQUS ART, Parcul Cetății, intrarea Estică)

11:00-14:00 Marionetele la Cetate (atelier creativ, Fundația Culturală „Festivalul Internațional de Teatru Oradea”)

11:00 Florile și Curcubeul (Teatru de Păpuși, Brilliant Diversity)

12:00 Capra cu 3 iezi (spectacol interactiv, Brilliant Diversity)

14:00 One Man Show cu Șerban Borda

14:00-16:00 Atelier de pictură pe sticlă (Noua Acropolă)

15:00 Miss and Mister GIFT OF BEAUTY ORADEA Ediția a XI-a

15:00; 17:00 Întâlnire cu Bufonii regali (Famous Art)

16:00 Màtyás kiràly lopni megy (spectacol de Teatru de păpuși în limba maghiară, Cluj-Napoca)

16:00; 18:00 Magie în mișcare și baloane uriașe de săpun cu Norișorii Plutitori (Famous Art)

17:00 Povestea prostiei, după Ion Creangă (Animo Puppets Studio, Baia Mare)

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ZILNICE:

31 MAI – 2 IUNIE

10:00-22:00 Atelier de pictură pe ceramică (Lutelierul)

10:00-22:00 Pistă pumptrack

10:00-22:00 Parc de joacă cu tobogane, bazine gonflabile, trambuline și trenuleț

12:00-20:00 Parc de joacă popular, parc minigolf, joc de societate uriaș, darts uriaș, baby corner, taur mecanic, pistă cu obstacole

12:00-20:00 Air Soft (Asociația Deus Vult)

12:00-20:00 Tir cu Arcul (Asociația Deus Vult)

14:00-15:00 Jocuri interactive cu Brilliant Diversity

15:00-17:00 Face paiting cu Brilliant Diversity

17:00-18:00 Distracție și baloane modelate cu Brilliant Diversity