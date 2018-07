Cea de-a treia ediție a evenimentului va avea loc în Parcul Cetății din Oradea.

Program Oradea Summer Film 2018

CENTENARUL FILMULUI ROMANESC, 2-5 AUGUST 2018

JOI – 2 AUGUST 2018 – ora 21:00 – UN PAS ÎN URMA SERAFIMILOR, 2017, Daniel Sandu – În prezența regizorului, Daniel Sandu

Proiecții din cadrul Caravanei Centenarului Filmului Românesc *Prezentate de Irina Margareta Nistor, critic de film

VINERI – 3 AUGUST 2018 – ora 21:00 – MOARTEA DOMNULUI LĂZĂRESCU, 2005, Cristi Puiu

SÂMBĂTĂ – 4 AUGUST 2018 – ora 21:00 – AUTOBIOGRAFIA LUI NICOLAE CEAUȘESCU, 2010, Andrei Ujică

DUMINICĂ – 5 AUGUST 2018 – ora 21:00 – RECONSTITUIREA, 1968, Lucian Pintilie, Invitat special: actrița Ileana Popovici

FILME DE ANIMAȚIE PENTRU COPII (în fiecare miercuri)

MIERCURI – 8 august 2018, ora 21:00 – MOOMINS ON THE RIVIERA, 2014, Finlanda-Franța *Cu subtirări redate live în română.

ZILELE FILMULUI EST-EUROPEAN, 9-12 AUGUST 2018

JOI – 9 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE DISTANT BARKING OF DOGS, 2017, Ucraina

VINERI – 10 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE OTHER SIDE OF EVERYTHING, 2017, Serbia

SÂMBĂTĂ – 11 AUGUST 2018, ora 20:00 – Concert: TARAF DE CALIU, ora 20:00 – Film: THE GOOD POSTMAN, 2016, Bulgaria, ora 21:00

DUMINICĂ – 12 AUGUST 2018, ora 21:00 – ON BODY AND SOUL, 2017, Ungaria

FILME DE ANIMAȚIE PENTRU COPII

MIERCURI – 15 AUGUST 2018, ORA 21:00 – TED SIEGER’S MOLLY MONSTER, 2016, Elveția-Germania-Suedia *Cu subtirări redate live în română.

ZILELE FILMULUI EUROPEAN, 16-19 AUGUST 2018

JOI – 16 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE SQUARE, 2017, Suedia – VINERI – 17 AUGUST 2018, ora 21:00 A CIAMBRA, 2017, Italia

SÂMBĂTĂ – 18 AUGUST 2018, ora 20:00 – Concert: CVINTET SAGITTARIUS, Oradea,

ora 21:00 – Film: THE NOTHING FACTORY, 2017, Portugalia.

DUMINICĂ – 19 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE GUILTY, 2018, Danemarca

FILME DE ANIMAȚIE PENTRU COPII

MIERCURI – 22 AUGUST 2018, ORA 21:00 – PIM & POM: The Big Adventure, 2014, Olanda *Cu subtirări redate live în română

ZILELE FILMULUI MONDIAL, 23-26 AUGUST 2018

JOI – 23 AUGUST 2018, ora 21:00 – UNTIL THE BIRDS RETURN, 2017, Algeria

VINERI – 24 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM, 2018, Palestina

SÂMBĂTĂ – 25 AUGUST 2018, ora 19:00 – Concert: DANAGA, ora 19:00 – Film: THE HEIRESSES, 2018, Paraguay, ora 21:00

DUMINICĂ – 26 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE NEXT GUARDIAN, 2017, Bhutan