Program pentru promovarea talentelor

Mai sunt câteva zile până la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru programul Fundației pentru Comunitate de promovare a talentelor. Aflat la a XIII-a ediție, programul este susținut de Mol România.

Pentru acest program pot să aplice elevii născuți între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2010, sau orice echipă de sport sau formație artistică compusă din membri din categoria de vârstă sus-menționată, care își desfășoară actitivatea sportivă, respectiv cea artistică, în România și care au obținut rezultate foarte bune la concursuri naționale și internaționale în domeniul sportiv sau artistic și au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea și continuarea carierei.

Finanțatorii vor sponsoriza proiectele care vin din domeniile sport și artă.

Volumul total al sponsorizărilor este de 560.000 lei, din care 220.000 lei în domeniul sporturilor, 200.000 lei în domeniul artelor și 140.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani.

Potrivit regulamentului de finanțare, un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei, pentru: achiziționare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obținerii de performanțe în domeniul sportiv sau artistic (nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport) și/sau acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanți, ca să poată ajunge la concursuri internaționale și naționale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiții, tabere de profil, cursuri, expoziții, concerte.

Fundația nu acceptă solicitări care depășesc limita maximă de 10.000 lei.

La categoria de vârstă peste 18 ani se pot înscrie, pe bază de invitație, tinerii care au obținut finanțare în edițiile precedente ale programului.

Ghidul programului și formularele de concurs se găsesc pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Documentația de participare

Dosarul trebuie să cuprindă: formularul de înscriere completat și semnat, ofertă (oferte) de preț listată(e), valabilă(e) pentru cumpărarea produselor prevăzute, declarația părintelui/reprezentantului legal, completată și semnată, declarația de susținere (scrisoare de recomandare) din partea antrenorului/profesorului pregătitor. De asemenea, este necesară documentația rezultatelor anterioare ale solicitantului din anii 2017 și 2018 (tabel și copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor). Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel.

Pentru categoria „arte” sunt necesare în plus: fotografii, înregistrări audio-video pe suport CD sau DVD. Articolele, aparițiile în mass-media despre performanțele obținute constituie avantaje. Dosarele care nu conțin documentele solicitate vor fi considerate neeligibile. Un participant poate depune un singur dosar de participare.

„Solicitări în echipă sau grup se acceptă pentru sporturile practicate în echipă (spre exemplu, fotbal, handbal, baschet etc.) sau pentru diferite forme de artă practicate în grup (ansambluri corale sau alte formații muzicale, trupe de teatru etc.). Pentru solicitările în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă. Karate (și alte forme de arte marțiale) sau atletism se consideră a fi sport individual, și în consecință se poate solicita finanțare doar individual (cu toate că în aceste sporturi există și probe de echipă, sportul în sine se practică individual). În cazul dansului sportiv, fiind practicat în pereche, se acceptă solicitări în pereche, și se anexează diplomele obținute în pereche (se va completa solicitarea în grup). A se trimite doar fotocopii ale actelor solicitate. Documentele expediate nu vor fi returnate participanților”, se mai arată în regulament.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poștă, la adresa: Fundația pentru Comunitate, 400603 Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 77, et. I, The Office C. Pe plic trebuie menționat: „Program MOL de promovare a talentelor”. Termenul-limită de depunere a documentației (data expedierii poștale): 16 iunie 2018. Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul-limită sau cele incomplete.