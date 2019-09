Program TIFF 2019 în Oradea

La cea de-a doua ediție, TIFF Oradea continuă să-i răsfețe pe iubitorii filmului românesc cu proiecții speciale, noutăți de toamnă și întâlniri surpriză. Filmele vor fi proiectate în cinci locații: Partium, Filarmonica de Stat Oradea, Sinagoga Zion și în aer liber în Cetatea Oradea și Piața Unirii.

Cele trei proiecții din Piața Unirii au acces gratuit, în timp ce pentru restul filmelor biletul costă 15 lei. Biletele pot fi achiziționate de la căsuța din Piața Unirii sau online, pe tiff.eventbook.ro, sau chiar din aplicația oficială TIFF, disponibilă pe App Store și Google Play Store.

Vineri, 6 septembrie

14:15 – Treat Me Like Fire – Partium (preț bilet 15 lei)

16:15 – Being Romanian: A Family Journal (Jurnalul familiei –Escu) – Partium (15 lei)

18:00 – Monsters – Filarmonica de Stat (15 lei)

18:15 – U Get What You Kiss – Pup-o, mă – Partium (15 lei)

20:30 – A Faithfull Man – Piața Unirii (intrare gratuită)

20:45 – La Gomera – Filarmonica de Stat (15 lei)

20:45 – Non-Fiction – Partium (15 lei)

21:00 – Cine-Concert Der Golem – Sinagoga Zion (15 lei)

21:00 – Bad Poems – Cetatea Oradea (15 lei)

Sâmbătă, 7 septembrie

12:00 – Romanian Shorts I – Partium (15 lei – 18+)

14:15 – Arctic – Partium (15 lei)

16:15 – Emigrant Blues: A Road Movie In 2 1/2 Chapters – Partium (15 lei)

18:15 – MO – Filarmonica de Stat Oradea (15 lei – 18+)

18:15 – I Hope You’ll Die Next Time – Partium (15 lei)

20:30 – Open – Filarmonica de Stat Oradea (15 lei)

20:30 – The Bra – Piața Unirii (intrare gratuită)

20:45 – The County – Partium (15 lei)

21:00 – Parking – Cetatea Oradea (15 lei – 18+)

21:00 – Cine-Concert Broken Blossoms – Sinagoga Zion (15 lei)

Duminică, 8 septembrie

12:00 – Romanian Shorts II – Partium (15 lei)

14:15 – God Exists, Her Name Is Petrunija – Partium (15 lei)

16:00 – Nobody Home / Resurrection Of Mr. Constantin (Învierea domnului Constantin) – Partium (15 lei)

18:00 – Queen Of Hearts – Filarmonica de Stat (15 lei)

18:00 – Arrest – Partium (15 lei)

20:30 – Heidi – Filarmonica de Stat (15 lei)

20:30 – The Realm – Piața Unirii (intrare gratuită)

20:45 – Blossom Valley – Partium (15 lei)

21:00 – Moromeții 2 – Cetatea Oradea (15 lei)

21:00 – Cine-Concert Căruța Fantomă – Sinagoga Zion (15 lei)