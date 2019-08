Programul concertelor de la Way Too Far Festival

Au mai rămas doar doar câteva zile până la începerea celui mai mare festival de rock care a avut loc până acum în Bihor, Way Too Far Festival. De vineri, 9 august, şi până duminică noaptea douăzeci de trupe vor aduna mii de fani în faţa scenei.

Cu un line-up divers, care îşi propune să aducă artiști și iubitori ai diverselor genuri de muzică rock, festivalul se desfăşoară într-un cadru care oferă multiple posibilităţi de petrecere a timpului înainte de startul de fiecare zi al concertelor, Kings Lnad, Ineu.

Participanții la festival se vor putea destinde într-un loc de poveste, cu mult spațiu verde, pe malul lacului și în locurile de relaxare amenajate pe perioada evenimentului. De asemenea, se vor putea bucura de echitație, golf, plimbări cu barca, zboruri de agrement deasupra orașului Oradea. În plus, în cele trei zile de festival, gurmanzii nu trebuie să îşi facă griji pentru că au la dispoziţie zona de food court și baruri.

After Party

În afară de trupele anunţate: Crazy Town (SUA), Vița de Vie, Ossian (HU), Omul cu Șobolani, Implant pentru Refuz, Dirty Shirt, Aurora (HU), Bucovina, Altar, Iris, Luna Amară, Coma, N.O.R., Riot Monk, Punkarta, 7 Pași, Frații Jdieri, Times of Need şi Kunnstra, organizatorii anunţă şi afterparty-urile.

Vineri şi sâmbătă de la 3 noaptea şi duminică , de la 1:30 trei DJ se vor ocupa de buna dispoziţie a celor prezenţi la festial.

Vineri seara şef de platane e DJ Hefe. Mulţi îl cunosc pe Răzvan „Hefe” Rădulescu de la televiziunile muzicale unde are emisiuni de alternative rock, sau de la radio, ori ca organizator de concerte. Realizează miercuri seara şi celebra emisiune „Playground cu Despot şi Hefe” la Rock FM alături de solistul Viţei de Vie, Adrian Despot. Hefe este şi unul din membrii fondatori ai formaţiei Coma.

Sâmbătă e rândul lui DJ Lucian Boescu. A activat în multe cluburi din Oradea: Mirage, Club Seven, Club Zaza, Lord’s Pub, Juice Coffeehouse & Lounge Bar si Black Eagle Pub. Spune despre el că a început să cocheteze cu muzica electronică din 1995 și a trecut prin house, techno, psy-goa, drum n bass, breakbeat, big beat, funky house dar şi pop, rock, jazz sau r&b.

Un alt DJ cunoscut din cluburile orădene, DJ Camel, va încheia seria after party duminică, de la 1:30.

Autobuze din Oradea

Cei care vin la festival cu mașina personală sau pe motor, vor avea locuri de parcare în zonă. Cine nu are mașină personală sau preferă să o lase acasă, poate să ia unul dintre autobuzele OTL din Oradea, care vor face curse speciale până la Ineu și retur. Prețul unei curse este de 5 lei. Stația de plecare Oradea este Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie.

Biletele pe zi și abonamentele se pot cumpăra online de pe platforma Am Bilet: https://ambilet.ro/tc-e…/wtf-way-too-far-rock-festival-2019/

Abonamente în format fizic mai găsiți în Oradea la Green Pub Oradea STEAM Bar Columbus Cafe Oradea Gekko Pub și Moszkva Kávézó

Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliul Județean Bihor, Discover Bihor, Primăria Comunei Ineu. Nu rataţi cel mai mare festival de rock organizate vreodată în Bihor!

Programul concertelor

Vineri 9 august

OPEN DOOR (acces zona Kings Land & camping): ora 9.00

CONCERTE

19.00 – 19.45 Kunnstra

20.00 – 20.45 The Details

21.00 – 21.45 N.O.R.

22.00 – 23.00 Coma

23.15 – 00.30 Omul cu Șobolani

00.45 – 01.45 Implant pentru Refuz

02.00- 3.00 7 Pași

03.00 – After Party cu DJ Hefe

Sâmbătă 10 august

OPEN DOOR (acces zona Kings Land & camping): ora 9.00

CONCERTE

18.00 – 18.45 Riot Monk

19.00 – 20.00 Luna Amară

20.15 – 21.15 Dirty Shirt

21.30 – 22.30 Iris

22.45 – 00 Ossian

00.15 – 01.45 Crazy Town

02.00 – 02.50 Punkarta

03.00 – After Party DJ Lucian Bodescu

Duminică 11 august

OPEN DOOR (acces zona Kings Land & camping): ora 9.00

CONCERTE

18.00 – 18.45 Times of Need

19.00 – 20.00 Aurora

20.15 – 21.15 Altar

21.30 – 22.30 Bucovina

22.45 – 00.00 Vita de Vie

00.15 – 01.15 Frații Jdieri

01.30 After Party DJ CAMEL

Programul autobuzelor:

Vineri, 9 august

Oradea – WTF, Ineu

Ora 16.00 – Ora 19.00 (program din oră în oră, de pe Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie)

WTF, Ineu-Oradea

Ora 01.00 – Ora 03.00 (program din oră în oră)

Sâmbătă, 10 august

Oradea – WTF, Ineu

Ora 12.00- Ora 19.00 (program din oră în oră, de pe Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie)

WTF, Ineu – Oradea

Ora 01.00- Ora 03.00 (program din oră în oră)

Duminică, 11 august

Oradea – WTF, Ineu

Ora 12.00- Ora 19.00 (program din oră în oră, de pe Platoul de lângă Parcul 1 Decembrie)

WTF, Ineu – Oradea

Ora 01.00- Ora 03.00 (program din oră în oră)