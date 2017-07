Proiect de 60.000 de dolari | Sute de km de trasee marcate pentru turiști la Pădurea Craiului

Proiectul, în valoare de aproape 60.000 de dolari, este finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian American Foundation, în cadrul programului Green Entrepreneurship şi se va derula pe o perioadă de doi ani.

Trasee marcate

În total aproape 300 de kilometri de trasee pentru cicloturism vor fi marcate pe teren la Pădurea Craiului. În afara hărţilor şi coordonatelor GPS deja disponibile, turiştii vor avea la îndemână şi marcajele efective pentru fiecare traseu în parte.

„Sperăm ca, odată finalizate, aceste trasee marcate să contribuie şi ele la creşterea gradului de atractivitate turistică pentru cei care îşi propun să descopere Pădurea Craiului pe bicicletă. Din ceea ce am făcut până acum, hărţi, track-uri GPS, centre de închiriat biciclete, se vede că zona are potenţial şi că există un real interes pentru acest mod de a călători. Am decis aşadar să marcăm traseele şi în teren pentru ca, făcându-le mai accesibile, să venim în întâmpinarea aşteptărilor turiştilor noştri”, a declarat Paul Iacobaş, preşedintele CAPDD Bihor.

Una din componentele cele mai interesante ale programului este cea a monitorizării fenomenului turistic în Pădurea Craiului. Demersul, fiind unic în această zonă, având ca finalitate elaborarea unui plan strategic de marketing al destinaţiei de ecoturism.

În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţi de promovare a Pădurii Craiului, se va edita o broşură de prezentare a traseelor de cicloturism din zonă şi vor fi reeditate harta ecodestinaţiei şi broşura de prezentare generală a Pădurii Craiului. Pentru promovarea acestei destinaţii turistice se vor derula mai multe campanii în mediul on-line.

Reprezentaţii CAPDD Bihor vor participa la târgurile de turism de la Londra şi Berlin, şi vor avea întâlniri cu turoperatori din Polonia, Cehia, Slovacia şi Ungaria. Mai mult, vor avea loc două excursii informative în Defileul Crişului Repede şi în zona Roşia-Remetea.

Nu în ultimul rând, proiectul îşi propune să identifice un portofoliu de bunuri şi obiecte tradiţionale care, pe în viitor, să poată fi comercializate sub brandul local „Produs în Pădurea Craiului”.

„Convinşi de potenţialul turistic al zonei şi de importanţa dezvoltării durabile a Pădurii Craiului, facem, iată, noi demersuri pentru creşterea atractivităţii ei şi pentru ca un număr cât mai mare de potenţiali vizitatori să afle despre peşterile turistice, peşterile speoturistice, traseele de bicicletă, tradiţiile şi valorile destinaţiei de ecoturism. Aş menţiona şi componenta de monitorizare a fenomenului turistic din Pădurea Craiului, un demers inedit care trebuie să se finalizeze cu realizarea planului strategic de marketing al ecodestinaţiei, document care, sperăm, va contribui la îmbunătăţirea activităţilor de management pe care le desfăşurăm”, este de părere preşedintele CAPDD Bihor.