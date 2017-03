Proiect de schimbare la faţă a Băilor Felix

3,5 milioane euro este valoarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii staţiunii Băile Felix – Lotusul Turismului Românesc”, depus de Primăria Sînmartin pentru finanţare, pe POR Axa 7.1 Dezvoltarea infrastructurii de turism. „Nu este semnat contractul de finanţare, dar avem notificarea că ni s-a aprobat. Am trecut de partea de evaluare administrativă, care este cea mai dificilă. Suntem singurii care au parcurs această etapă, din şase proiecte depuse”, spune primarul Cristian Laza.

Pietonal, pistă velo…

Proiectul depus de comună se referă la reamenajarea principalelor căi de acces centrale din Băie Felix, cu eliminarea „iarmarocului” labirintic din buricul târgului, cel puţin cel de pe domeniul public, spune primarul.

Astfel, de la Pensiunea Nicoleta până la Restaurantul Casa Românească, strada Primăverii va fi asfaltată şi pe marginea sa vor fi amenajate locuri de parcare. „De la Casa Românească până în Centru se întubează şanţul şi se fac locuri de parcare. În Centru va veni o piaţetă cu arteziană în mijloc şi de acolo va porni o promenadă până lângă Poliţia Felix. Din Centru până la Poliție va fi o pietonală lată de 3,5 metri, pavată cu piatră naturală, cel mai probabil granit”, apreciază Laza.

Pe lângă ştranduri va fi o pistă de biciclete care va face inelul spre Termal, Lotus Therm, pe strada Victoria.

Bâlciul, la privat

Laza spune că a început, din acest an, dezmembrarea târgului permanent din centrul Felixului. „În februarie, am luat de acolo mesele, tarabele şi cortul, cele care erau pe proprietatea Primăriei. Am şi interzis să fie amplasate iar, prin hotărâre de Consiliu Local”, spune el.

În teren, e vizibilă o oarecare „retragere” a aglomerării de comercianţi, dar multe tarabe sunt încă afară. „Aleea care dă spre Lacul cu Nuferi nu este a noastră, e a SC Turism, şi probabil vor închiria teren în continuare. Am avut o discuţie cu dl. Serac, să găsim o soluţie pentru un aspect cât de cât decent. Acum e dezastruos, am văzut bodegi ca nişte coteţe de găini, cum erau la bunica în sat, construcţie pe picioare de lemn şi sus se vindeau plăcinte”, spune Laza.

Şansele desfiinţării totale a târgului improvizat sunt mici – e clar că firma condusă de Florian Serac preferă banii încasaţi pe închirierea terenului, în loc să se îngrijească de spaţiul verde ocupat de tarabe. Şi nici primarul nu se arată foarte ferm: „Nu prea au nevoie de avize de la noi”.

Anul viitor, poate

Proiectul primăriei urmează să intre în evaluarea tehnico-financiară. „Aici nu mai are ce să ni se întâmple. Se verifică doar dacă lucrările propuse sunt eligibile. Cele care vor fi considerate neeligibile, le vom trece pe bugetul local”, conchide Laza. Primarul nu are emoţii că i se vor tăia prea mare parte din lucrări, din moment ce al lui a rămas singurul acceptat în nord-vestul ţării, pe această axă. „Anul acesta se lucrează la documentaţie, din primăvara anului viitor am putea lucra, probabil, dar vom vedea cum ne organizăm, să nu deranjăm sezonul”, anunţă el.

Lucrări