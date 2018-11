Proiecte comunitare dezvoltate de elevi

Acesta este un program național prin care tinerii învață să devină liderii comunităților din România. În cadrul acestuia, echipe de câte 8-9 elevi au realizat proiecte de dezvoltare comunitară, având un impact direct asupra vieții orașului. Cursul este desfășurat de Fundația LEADERS.

Elevii au pus în practică ce au învățat în cadrul LEADERS Explore și au transformat în realitate trei proiecte gândite pentru rezolvarea unor puncte vulnerabile din comunitățile în care locuiesc. Astfel, aceştia au curățat o zonă din oraș, care acoperă malul Crișului Repede, colectând 120 L de deșeuri. De asemenea, au organizat un târg de voluntariat prin care peste 140 de tineri și adulți orădeni au intrat în contact cu una dintre cele șase organizații prezente la târg şi au pornit o dezbatere pentru îmbunătățirea sistemului educațional după modelul scandinav, prin care au concluzionat că schimbarea trebuie să înceapă de la elevi și profesori.

„Experiența dobândită în cadrul proiectului Leaders Explore a fost interesantă și provocatoare. În cadrul proiectului am cunoscut oameni de calitate, am avut șansa de a învăța mai multe despre mine, despre cei din jurul meu și despre munca în echipă. Toate sesiunile au fost pline de informații interesante, activități practice și multă distracție. De asemenea, temele provocatoare au ajutat la aprofundarea cunoștințelor acumulate în cadrul sesiunilor. Mă bucur că am avut șansa de a participa la acest proiect”, a declarat Alexandra Mazăre, Explorator Oradea și elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea.

Programul se va încheia pe 25 noiembrie 2018, când elevii vor participa la o ceremonie de absolvire, alături de părinți și prieteni.